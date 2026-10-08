Aturen dos desnonaments en dos dies a Sabadell

Veïns i membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAHC) aturen el desnonament de la Ghizlane, una dona que viu sola amb una filla menor a Sabadell. L'actuació s'ha produït aquest matí al carrer d'Alcubierre número 21, del barri de la Plana del Pintor, al nord de la ciutat. Fins allà s'hi han desplaçat diversos cotxes i furgons dels Mossos, a més de dues furgonetes de l'ARRO. La comitiva judicial ha arribat a dos quarts de deu del matí i s'ha pactat un acord per no efectuar el llançament. Fa quatre anys que la dona viu en aquest habitatge, que és propietat del fons Coral Homes.
Els manifestants han celebrat el desenllaç entre crits a favor de la vaga general per l'habitatge s'ha convocat el pròxim 11 de novembre, tot just l'endemà de la mort de Maricarmen Abascal, la dona de vuitanta-set anys que va ser desnonada després de setanta anys vivint a la mateixa casa al districte del Retiro de Madrid. La seva figura ha estat el detonant de massives protestes arreu del territori, com també de la mateixa aturada. "El que hem aconseguit ha sigut tota una victòria, gràcies a les veïnes de la classe obrera treballadora, no ens aturem", cridaven des de la PAHC. "Des de setembre fins avui hem parat tots els desnonaments. Més enllà dels decrets que es puguin fer efectius, només el poble salva al poble".
Un desmantellament on estava present el portaveu de la Crida, Oriol Rifer i la número dos de la formació, Sandra Alcaide, com també, Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament. Aquest és el segon intent de llançament aturat a la ciutat en només dos dies, després que ahir no es fes efectiu el de la Kauzia i la seva família al carrer d'Almicar Barca,1 de Can Puiggener.
Sabadell, per tant, no viu d’esquena a aquesta realitat: de mitjana, es produeix més d'un desallotjament cada dia, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Només l’any 2025, es van executar 479 llançaments. Aquesta xifra inclou habitatges i altres tipus de béns immobles, com ara locals i garatges, de l’àrea judicial de Sabadell —que inclou la ciutat i vuit municipis més—.
FOTOS: JUANMA PELÁEZ