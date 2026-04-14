Sospites que tens trastorn del son? Si ets de Sabadell pots fer-te un diagnòstic gratuït aquesta setmana

Els sabadellencs tindran aquesta setmana una oportunitat poc habitual per revisar com dormen. Un camió sanitari instal·lat a la plaça de la Sardana oferirà diagnòstics gratuïts per detectar possibles trastorns del son, com l’apnea, en el marc d’una campanya estatal de conscienciació.
La iniciativa, anomenada Sleep on the Road, està impulsada per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica i arriba a la ciutat coincidint amb la Diada Pneumològica de la Societat Catalana de Pneumologia.
Quan i com serà?
La unitat mòbil estarà oberta a tothom a la plaça de la Sardana en els següents horaris: dijous 16 d’abril de 10 a 14 h i divendres 17 d’abril de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. No cal cita prèvia i qualsevol persona hi pot accedir per fer-se una primera valoració.
El camió ofereix un recorregut pràctic per detectar i entendre els trastorns del son. Inclou una zona de diagnòstic amb llits i coixins; i amb tecnologia per identificar indicadors d’apnea. També una àrea on els visitants poden mesurar constants com la tensió o l’oxigen en sang. Igualment, hi ha un espai amb consells per millorar el descans i una fase final d’avaluació amb qüestionaris. En casos de risc, s’ofereix un dispositiu per fer un estudi del son a casa.
Gairebé a la meitat de la població li costa descansar
Les dades que maneja la campanya són clares: gairebé la meitat de la població espanyola (48%) té dificultats per descansar bé. A més, més de 600.000 persones estan en tractament per apnea obstructiva del son, però es calcula que n’hi ha prop de dos milions que la pateixen sense saber-ho. Aquest trastorn no només afecta el descans: també pot tenir conseqüències sobre la salut cardiovascular, el metabolisme o la qualitat de vida, apunten els experts.