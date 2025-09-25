Canvis importants: segueix el Diari de Sabadell a Google Discover per llegir tots els articles

Google ha introduït una sèrie de canvis significatius al seu servei Discover que canvien la manera com els usuaris consumeixen informació i com arribem a la nostra audiència. La novetat més destacada és la possibilitat de seguir-nos directament des de la plataforma. Aquesta funció permet que els lectors del Diari de Sabadell veieu prioritzats els continguts provinents del mitjà.
Per a seguir-nos, podeu fer-ho a través d'aquest enllaç, clicant la pestanya '+Seguir en Google'. L'eina mostra en el mòbil diferents continguts digitals, recomanant aquelles notícies, entrevistes i reportatges que més interessen. Amb aquest simple pas, fareu que es mostrin clarament les del Diari.
Actualització constant
Fins ara, Discover mostrava notícies segons els interessos de l’usuari i l’historial de navegació, però no permetia una interacció tan directa amb les fonts. Amb el nou sistema, quan el lector considera que un contingut li interessa, pot prémer un botó de “Seguir” i, a partir d’aquell moment, veure més contingut del mitjà. Abans de seguir, es pot consultar una previsualització del contingut que publiquem: notícies, reportatges, vídeos i fins i tot publicacions a xarxes socials. És important destacar que és un servei gratuït, sense cap cost.
Aquest canvi pot representar una oportunitat per a capçaleres com la nostra, ja que podrem fidelitzar lectors i tenir més visibilitat a través de l'instrument del navegador. Les novetats es poden compartir amb altres ciutadans interessats perquè no es perdin el contingut generat sobre la ciutat i el Vallès.