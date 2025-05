“Una terrassa sobreocupa el carrer”

El teu defensor

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Veïns del barri de la Creu Alta han presentat recentment una instància a l’Ajuntament de Sabadell per denunciar que un establiment de restauració col·loca taules i cadires fora de l’espai autoritzat, dificultant el pas de vianants i, en alguns casos, bloquejant l’accés a edificis particulars. Segons expliquen els residents, el restaurant situat en un dels carrers del barri estaria ocupant zones no permeses amb el mobiliari de la terrassa, envaint portals d’habitatges i espais de pas.

“És molt molest sortir de casa i trobar-te una taula just davant la porta. Hi ha dies que pràcticament hem de demanar permís per passar”, comenta una veïna afectada que prefereix mantenir-se en l’anonimat. Els veïns asseguren que no estan en contra de les terrasses ni dels negocis de restauració, però demanen que es respectin els límits marcats i es garanteixi la convivència amb el veïnat. En aquest sentit, reclamen una resposta a l’Ajuntament.

L'Ajuntament hi intervé

Davant les queixes d’alguns veïns de la Creu Alta per la col·locació de taules i cadires fora de l’espai autoritzat, l’Ajuntament de Sabadell afirma que ja ha intervingut en diverses ocasions per fer complir la normativa. “Coneixem les queixes dels veïns pel que fa a l’ocupació de l’espai per part del restaurant”, indiquen fonts municipals. Segons expliquen, s’hi ha actuat repetidament, tant amb tècnics municipals com amb la Policia Local, i s’han realitzat inspeccions en diferents franges horàries: entre setmana, en caps de setmana, i tant de dia com de nit.

L’Ajuntament també detalla que s’han emès diversos requeriments a l’establiment perquè ajusti la terrassa als límits autoritzats. “Es faran noves inspeccions per assegurar que tot es mantingui dins del que està permès i que es respecti la convivència al carrer”, afegeixen.

Des del Diari us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla,69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.