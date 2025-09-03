“La vorera del carrer Sant Josep està tallada des de fa anys”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Una lectora es posa en contacte amb El teu Defensor per denunciar una situació que fa gairebé dos anys que dura al carrer Sant Josep, a tocar de l’escola Sagrada Família. Segons ens explica, l’estiu del 2023 es va enderrocar el terreny situat entre els números 10 i 12 amb l’objectiu d’ampliar el centre educatiu. Aquell moviment de terres i la instal·lació d’una tanca a la vorera semblaven l’inici d’unes obres imminents. Però, ara com ara, no s’ha vist cap avanç.
“El problema és que la tanca continua ocupant tota la vorera i genera molèsties i riscos per als vianants”. “No hi ha cap rebaix que permeti baixar fàcilment de la vorera, la visibilitat especialment en direcció al carrer Sant Llorenç, és nul·la i la il·luminació de seguretat que hi havia va deixar de funcionar fa més d’un any”, exposa. La situació afecta de manera especial les persones grans i amb mobilitat reduïda, ja que al carrer hi ha un Casal de Gent Gran i molts usuaris es troben amb “un pas completament bloquejat”. A més, es tracta d’un tram molt transitat per veïns que van a l’aparcament descobert proper.
La lectora es pregunta per què es va enderrocar tan ràpidament l’espai si després no hi havia previsió d’avançar amb les obres, i demana a l’Ajuntament una solució immediata als problemes de seguretat i accessibilitat que provoca la tanca. Com a suggeriments temporals, proposa retirar la tanca per alliberar la vorera, rebaixar els punts més crítics de pas i reinstal·lar una senyalització i il·luminació adequades per evitar accidents a la nit.
"S'ha requerit recuperar el pas"
Des d’El teu Defensor hem traslladat la queixa al consistori perquè actuï amb urgència en aquest tram del carrer Sant Josep i fonts municipals han informat que “ha requerit a la propietat del solar situat entre els números 10 i 12 del carrer Sant Josep que adapti la tanca actual” i “permeti recuperar el pas per la vorera mentre no s’iniciïn les obres de construcció”. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart —Rambla, 69– i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.