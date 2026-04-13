Destapen una empresa falsa creada a Sabadell per introduir treballadors estrangers a l'estat espanyol

La Policia Nacional ha detingut cinc persones a l'àrea metropolitana de Barcelona acusades de pertànyer a una organització criminal que hauria introduït a l'estat espanyol un miler de treballadors estrangers amb documentació falsa. La xarxa criminal hauria contractat persones procedents, principalment, de Colòmbia i el Perú, a qui oferien falses oportunitats laborals com a soldadors a Portugal. Abonaven fins a 300 euros per tràmits que, en molts casos, no es materialitzaven, no tenien cobertura a la Seguretat Social i treballaven sense les mesures de seguretat adequades, cosa que va provocar accidents laborals. Tot plegat es feia amb una empresa falsa a Sabadell, amb aparença de plena legalitat.
Es tracta d'una operació conjunta amb la Policia Judiciària de Portugal i sota la coordinació de l'Europol i l'Eurojust. L'actuació policial s'ha desenvolupat de forma coordinada a Espanya i Portugal, i s'ha saldat amb cinc persones detingudes al voltant de Barcelona, dues de les quals dues es troben en presó provisional. La investigació policial es va iniciar el maig del 2025, quan es van detectar diverses empreses portugueses a Espanya que oferien feina per a soldadors qualificats. L'organització estava integrada majoritàriament per ciutadans brasilers i operava entre Espanya i Portugal. La seva activitat consistia a captar treballadors en països com Colòmbia i Perú, als quals oferien feina com a soldadors a Portugal, i un cop acceptaven es traslladaven a Espanya, on se'ls indicava que la feina finalment es desenvoluparia en aquest país, encara que serien donats d'alta a la Seguretat Social portuguesa.
Els treballadors, en molts casos, signaven contractes en portuguès sense comprendre'n el contingut i eren instruïts per simular ser turistes a la cruïlla de fronteres. Un cop a Espanya, els exigien pagaments addicionals per gestionar documentació a Portugal que, en nombroses ocasions, no arribava a formalitzar-se, sent ells mateixos els que abonaven unes altes inexistents a la Seguretat Social. Per donar cobertura a aquestes activitats, la xarxa va crear una empresa a Sabadell amb el mateix nom que una empresa mercantil portuguesa, cosa que facilitava l'aparença de legalitat. A través d'aquestes empreses se subcontractaven serveis a companyies espanyoles del sector metal·lúrgic, amb documentació falsa, com ara certificats de desplaçament, altes a la Seguretat Social portuguesa, targetes de residència, cursos de formació i reconeixements mèdics.
Els detalls de la investigació
Les indagacions policials han revelat que les empreses implicades incomplien sistemàticament la normativa laboral, especialment pel que fa a convenis col·lectius del sector metal·lúrgic. A més, no es proporcionaven equips de protecció individual, cosa que va derivar en accidents laborals entre alguns treballadors. La policia estima que l'organització hauria contractat més de mil persones en aquestes condicions, que, en no estar donats d'alta al sistema de Seguretat Social, quedaven completament desprotegides en cas d'accident o malaltia professional. L'operació policial va culminar el febrer del 2026 amb una fase d'explotació desenvolupada de forma simultània a Espanya i Portugal, en què van participar més de cent agents dels dos països.
Com a resultat de les gestions policials es van practicar sis diligències d'entrada i registre, tres a Espanya, i es va procedir a la detenció de cinc persones a la província de Barcelona, dues de les quals han ingressat a la presó de manera provisional. Es van intervenir tres vehicles, dos d'alta gamma, abundant documentació falsa, i es va bloquejar múltiples comptes bancaris. El líder de l'organització era a Unió dels Emirats Àrabs, des d'on dirigia l'activitat delictiva, i va ser detingut en virtut d'una ordre internacional de detenció emesa a través d'Interpol.