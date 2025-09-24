Enderroquen l'entorn de la xemeneia de l'antic vapor de la O

El vapor Casablancas, o vapor de la O, acabarà de desaparèixer pràcticament després de l'enderroc que s'ha començat a dur a terme aquest dimecres 24 de setembre. És a la cantonada de la carretera de Barcelona amb el carrer de Viladomat, a Gràcia, i l'enderroc tot just està en la fase inicial amb l'entrada d'una excavadora.
La protecció patrimonial catalogada per l'Ajuntament com a bé arquitectònic d’arquitectura industrial obliga a conservar la xemeneia i la sala de calderes del soterrani, la resta de l'edificació es pot enderrocar. Fonts municipals assenyalen que no hi ha cap llicència d'obres en tràmit, de manera que una futura construcció d'habitatges encara haurà d'esperar i, de totes maneres, haurà de respectar la protecció patrimonial indicada. Segons el planejament vigent, es podrien fer dos edificis amb façana a carretera de Barcelona i a Viladomat, amb alçades diferents i de màxim cinc pisos d'alçada (4 + àtic reculat) i units per un pati interior on es conservarà la xemeneia i la sala de calderes.
El vapor de la O tenia la xemeneia i la sala de calderes en aquesta cantnada, però la part principal de la fàbrica era a l'altra banda de la carretera de Barcelona. La xemeneia, de 33,07 metres d'alçada, data de 1946 i és obra de l'enginyer Andreu Izard Llonch. Era el vapor de la família Casablancas, que en tenia la propietat amb l'empresa Industrias Auxiliares Casablancas, dedicada a la filatura de carda, acabats i tints. Estava situada entre els carrers de Cervantes, Ferran Casablancas, Zurbano i la carretera de Barcelona fins que va tancar als anys 80 igual que van anar plegant la majoria d'empreses sabadellenques del sector tèxtil. Tal com recorda el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament, va ser una de les empreses col·lectivitzades durant la Guerra Civil i destinada a la construcció d'armament.