L’Entesa per Sabadell s'oposa al projecte d’aparcament a l’Eix Macià: "Està qualificat per a equipaments"

L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions contra el projecte del govern municipal per construir un aparcament de vehicles al solar de l’Eix Macià un espai, exposen des de l'Entesa, qualificat urbanísticament per a equipaments comunitaris. Un espai que fins ara s'ha utilitzat com a aparcament i els veïns han reivindicat: "Aquest aparcament ha estat lluita de molt temps, és necessari en un espai amb una alta pressió de cotxes", exposen residents de la zona.
Però segons denuncia l’Entesa, el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) assigna a aquest solar la qualificació d’equipament associatiu i administratiu, amb la previsió de construir-hi l’Escola de música i Conservatori i els nous jutjats de la ciutat. El projecte de l’aparcament, de fet, es presenta com a provisional, però el grup considera que "preveu actuacions de caràcter definitiu, com pavimentar tota la superfície, plantar 174 arbres i arbustos, instal·lar enllumenat, xarxa d’aigua, drenatge, càmeres de vigilància, carregadors elèctrics i mobiliari urbà". L'Entesa no descarta emprendre accions legals si l’executiu local tira endavant el projecte, que consideren contrari a la normativa vigent.
El partit polític destaca que el PGMOS "prohibeix expressament l’ús d’aparcament en superfície com a complementari a equipaments" i que la Llei d’Urbanisme "només permet instal·lacions provisionals en terrenys públics destinats a sistemes urbanístics". També assenyalen que el projecte suposa "una renúncia als equipaments previstos" i un malbaratament del diner públic. El pressupost inicial de l’obra provisional supera els 2 milions d’euros, una xifra que, segons l’Entesa, "és desproporcionada per una instal·lació temporal".
Les obres, que comprendran una hectàrea de terreny, inclouran la pavimentació de l’aparcament per evitar la pols i la creació d’un nou pas per als vianants, que permetrà creuar des de l’avinguda dels Paraires fins a l’avinguda de Lluís Companys. L’aparcament comptarà amb 220 places per a cotxes i 20 per a motos, tot incloent estacionament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. També hi haurà quatre punts dobles de càrrega per a vehicles elèctrics. S'instal·laran càmeres de seguretat i mobiliari urbà.