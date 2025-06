FOTOS | Es desprèn un tros de façana d'un establiment de la Rambla de Sabadell

Ensurt a la Rambla aquest matí. Una furgoneta que efectuava un gir entre el carrer de Sant Pere i la Rambla ha col·lidit lateralment amb la cantonada de la farmàcia Segalàs i ha provocat que es desprengués un tros de façana. Una dotació de la Policia Municipal s'hi ha desplaçat per fer un petit perímetre de seguretat. Igualment, efectius de Bombers han assegurat que la zona estava estable i que no hi havia perill que es desprenguessin més peces de la façana. El vehicle que ha causat l'incident ha fugit, però els agents policials han pogut aconseguir-ne la matrícula.

El punt on s`ha produït l`incident

David Chao

La cantonada on ha xocat el camió

David Chao