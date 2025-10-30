ARA A PORTADA

El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA

La cita serà el 15 de novembre i preveu una durada de sis hores

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 09:16

El Banc Sabadell està preparant una festa al Palau Sant Jordi, a Barcelona, per celebrar el triomf en l'opa del BBVA. Es tracta d'un acte amb la plantilla per commemorar plegats el "projecte de futur", segons indica la invitació de l'entitat financera. L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 15 de novembre i arrencarà a les 12:45 h, i està previst que acabi a les 18:45 h, aproximadament. El festeig s'organitza un mes després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) donés a conèixer que l'operació va comptar amb una acceptació del 25,33%. Un resultat per sota del mínim del 30% que va marcar el president del banc basc, Carlos Torres, per continuar amb el procés d’adquisició.

En paral·lel, aquest dimecres també s'ha sabut que la direcció del Banc Sabadell entregarà 300 accions de l'entitat a cada persona de la plantilla. El sindicat CCOO ha aprofitat l'avinentesa per posar el valor l'esforç de les persones que treballen al banc durant l'any "d'incertesa" que ha durat l'opa –més de 16 mesos– i ha reclamat que l'entrega d'accions sigui el "punt de partida" per "construir junts un Banc Sabadell encara més fort". Alhora, el sindicat, que entén l'entrega d'accions com un "reconeixement" a la plantilla, subratlla que aquesta decisió de la direcció del banc "ha d'anar acompanyat de fets". Per això exigeix el rellançament "immediat" de la negociació de beneficis socials i "abordar els compromisos pendents", que són la carrera professional, el pla de pensions, el teletreball, la conciliació i la renovació de la plantilla.

