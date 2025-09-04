Activitats esportives que s’estrenen a la Festa Major

Les festes acostumen a anar molt relaciones amb la tradició i el fet de repetir aquelles accions o activitats que fem cada any en les mateixes dates. No obstant això, l’evolució i el creixement i aposta d’entitats fa que aquestes tradicions també es puguin crear començant des de zero. A l’apartat més esportiu de la Festa Major, ja hem vist com iniciatives que en el seu moment van ser força noves ara ja estan molt consolidades en el programa i acompanyen les ja clàssiques curses o la bicicletada.
Enguany, entre les novetats destaquem tres iniciatives organitzades per entitats esportives de gran tradició i influència en la nostra ciutat. El Club Gadex, amb més d’un quart de segle de vida, s’implica en les festes per primera vegada amb l’organització d’un torneig de vòlei i una mostra d’hoquei línia. També estava previst un torneig de la disciplina, però finalment ha estat anul·lat per les obres que s’estan fent a les tanques del pavelló de Sol i Padrís. D’altra banda, la Societat Coral Colón continua augmentant la seva influència en la celebració de la ciutat amb l’organització del primer torneig de dòmino per parelles, que es disputarà a la seu de l’entitat.
Exhibició i classe oberta d'hoquei línia
El Club Gadex organitza una activitat de mostra i ensenyament de l’hoquei línia. “Volem donar-nos a conèixer i ensenyar el que fem”, explica Aldo Lopera, president de l’entitat. La classe anirà dirigida a tots aquells que vulguin aprendre una mica més sobre aquesta disciplina. Diumenge 7 de setembre de 2025 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h a la Plaça de la Sardana.
Torneig de dòmino per parelles
La Societat Coral Colón continua engrandint la seva participació en la Festa Major amb el primer torneig de dòmino a la seva seu, una de les activitats que practiquen habitualment els socis. Els participants, per parelles, poden ser federats o jugadors amateurs i les inscripcions es poden fer fins a una hora abans de l’inici al lloc del torneig. Diumenge 7 de setembre de 10 a 14 h a l’avinguda Onze de Setembre, 125.
Torneig de voleibol
El Club Gadex organitza el primer torneig de voleibol de 4x4 de la Festa Major. L’activitat va destinada a tots els jugadors i jugadores de més de 12 anys que hi vulguin participar i que seran distribuïts per categories des dels 12 fins als 15 anys i després els majors de 16 anys. La previsió indica que es superarà el centenar d’inscrits. “Ens ho van demanar els jugadors del club i no els vam poder dir que no”, diu el president. Dissabte 6 de setembre de 9 a 21 h al pavelló municipal del Sud.
Taller d'hoquei patins
També d'hoquei, però patins, el Club Esportiu Hoquei Sabadell organitza per primera vegada un taller i classe oberta d'hoquei patins on s'ensenyarà a utilitzar els estics i pilotes, i també a patinar. Dissabte 6 de setembre de 17 a 21 h al Mercat Central.
Parada informativa de Taktikus Combat
L'Associació d'Aikido Dento Iwama Ryu organitza una parada informativa amb breu explicació de les dinàmiques de tàctiques de treball en equip per al desenvolupament d'aquesta nova forma d'entrenament marcial. En l'activitat també es donaran nocions de la cultura japonesa i de l'art marcial Aikido i com, aquest art, influeix en la vida quotidiana de les persones. L'organització donarà tècniques bàsiques d'Aikido per a jugar al joc de rol TAKTIKUS COMBAT. Dissabte 6 de setembre de 18 a 21 h al carrer de Pi i Margall.