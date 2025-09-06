Els caporals bolivians omplen de ritme la Festa Major de Sabadell

Sabadell ha viscut aquest cap de setmana una autèntica explosió de ritmes i colors amb la mostra de danses llatinoamericanes que es va celebrar a la plaça del Vallès en el marc de la Festa Major. L'actuació principal ha estat els caporales de Bolívia, una dansa vibrant i plena d’energia que va captivar el públic.
Amb vestits molt vistosos, passos enèrgics i ritmes contagiosos, la dansa va captivar el públic, que va respondre amb forts aplaudiments. “Veure aquests balls aquí ens fa sentir més a prop de casa. Sabadell ens ha acollit super bé i és molt bonic poder compartir la nostra cultura”, explicava una de les participants. Una altra assistent assegurava que “gràcies a aquestes activitats podem reconnectar amb la nostra terra i, alhora, compartir-la amb els nostres fills i amb la gent d’aquí”.
Els caporales són una de les danses folklòriques més representatives de Bolívia. Nascuda a finals dels anys seixanta a La Paz, aquesta expressió artística combina salts i moviments marcats pel so intens de les botes amb cascavells. Els ballarins, sovint vestits amb indumentària plena de brodats, evoquen la figura del capora, un capatàs de les plantacions colonials. La música que acompanya la dansa barreja instruments de vent, percussió i melodies tradicionals.
La jornada, però, no es va limitar al folklore bolivià. Al llarg del dissabte i diumenge, la plaça del Vallès i altres espais de la ciutat serà escenari de balls de diferents orígens. El matí de dissabte va arrencar amb un viatge a l’Índia de la mà del Centre Asana, que va oferir una exhibició de dansa Bollywood i tallers participatius de dansa popular hindú. A la tarda, la plaça del Gas es va omplir de ritmes diversos amb un taller de danses del món i una sessió de swing, que va fer ballar tant a grans com a petits.
El Mercat de Sant Joan va acollir, per la seva banda, un taller intensiu de tango argentí, que va reunir desenes de parelles disposades a aprendre els passos d’aquest ball tradicional.