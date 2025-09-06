La botifarrada, menys popular: 2.000 comensals, un 23% menys que l'any passat

La gespa del Parc Catalunya s’ha convertit en un gran menjador popular: mantes esteses, taules improvisades i cues per recollir la botifarra, entre el fum dels 300 kg de carbó que cremava a la parrilla. El Parc Catalunya s’ha tornat a convertir en un dels epicentres de la Festa Major de Sabadell amb la celebració del dinar popular, que aquest any ha estrenat menú: la tradicional fideuada ha estat substituïda per una botifarrada amb seques, servida a 2.000 comensals, segons fonts municipals. Un 23% menys que en l'edició anterior, quan pràcticament es van exhaurir tiquets. Passades les 14h, només se n'havien venut 1.200 dels 2.800 botifarres que s'havien preparat.
El canvi de menú, però, ha estat ben rebut pels comensals després de les crítiques dels últims anys. Molts d'ells hi assistien per primer cop atrets pel canvi de plat. "No havia vingut mai abans, però ho vaig veure al programa i ens hem animat", explica la Núria Gonzalo, que ve acompanyada de la seva família. Hi havia també opció per a vegetarians i per a persones intolerants al gluten. “Ens agrada molt la fideuada, però la botifarra és més ràpida i pràctica”, opinava en Josep Font, veí de Sabadell, mentre feia cua per rebre el seu plat. Per a d’altres, el canvi ha estat una autèntica sorpresa: “Pensava que em trobaria el plat de sempre i quan he vist la botifarrada m’ha fet il·lusió. Està molt ben feta, amb l’allioli i tot”, deia la Carmen Ruiz, que hi venia amb un grup d’amigues.
Els voluntaris de l’agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros han estat, un any més, els encarregats de repartir els plats. “Ens van demanar la col·laboració de 25 voluntaris, però és que en som 30!”, explicava el president de l’entitat, Joaquin Lesmes, tot remarcant que sempre hi ha més mans disposades a ajudar que les estrictament necessàries. “Fa dos anys que la fideuada ja no agradava tant, vam rebre moltes queixes i per això l'organització va optar per la botifarra”, afegia Lesmes. No és la primera vegada que el dinar popular evoluciona: a les primeres edicions, fa més de vint anys, el plat servit havia estat paella.
En aquesta ocasió s’han preparat 2.800 racions de botifarra, acompanyades de 300 quilos de carbó, 240 quilos de seques i 120 quilos d’allioli, amb pa i beguda inclosos. El tiquet ha costat dos euros, amb opcions sense gluten i veganes. Cafès Pont també servia el seu cafè als comensals.
L’ambient ha estat, com sempre, multitudinari i festiu. Famílies, parelles i grups d’amics han omplert la gespa amb mantes de pícnic, taules improvisades i cadires plegables. “És una tradició familiar”, comenten els Roldán, una família que fa anys que hi assisteixen, amb una tècnica depurada: amb bancs i una taula plegable, improvisen un petit menjador al bell mig del parc.
No han faltat els jocs de taula ni la música. A mig dinar, els grans hits dels anys 90 i 2000 van recórrer la gespa, i alguns no van dubtar a aixecar-se per ballar. “Això és el que dóna vida a la Festa Major, és un espai de reunió”, assegurava la Maria López, mentre preparava una playlist compartida amb els seus amics.