Arribava amb ganes de petar-ho a Sabadell i des del primer moment va complir el seu propòsit. Chenoa va recuperar alguns dels grans hits de la seva discografia per posar-se a la butxaca els assistents a l'Eix Macià, que va quedar il·luminat amb la seva presència. Amb una mica de retard després del xou d'Abraham Mateo, l'estampa entre el públic va canviar, amb cares una mica més veteranes a les primeres files.
La cantant va arrencar amb un clàssic com Atrévete i, després de trencar el gel, tothom la va seguir. Last dance i Dame van seguir el recorregut musical, precedits de paraules en mallorquí per animar les masses. En cada missatge al públic es notaven els quilòmetres de carretera i un bagatge que es va transformar en energia per posar-se a la butxaca els sabadellencs.
Entre els presents, molts recordaven anècdotes del pas de l'artista per Operación Triunfo mentre esperaven la seva sortida imponent a l'escenari. "Va ser molt icònic. Tothom recorda la seva frase de la ganadera [en comptes de ganadora]" comentava un grupet aplegat al davant de tot.
Per a molts, no era la primera vegada que la veien en directe. "Ja vam ser al retrobament d'OT el 2017", recordaven l'Adrián i la Paula, joves amb ganes de cantar cada lletra. "Jo la vaig descobrir per la meva mare", puntualitzava la Laia.
L'artista desembarcava a l'Eix Macià amb el record recent d'una gran nit a Terrassa l'any passat. Sabadell no es va quedar enrere. Amb cinquanta anys i després de mitja vida damunt de l'escenari, ja podrà dir amb orgull que ha conquerit la ciutat amb la seva potent veu i una posada en escena poderosa.
Fotos de Juanma Peláez: