Sabadell recupera el Clàssic La Llana més de cinquanta anys després

El ral·li de la Llana es va córrer per les carreteres de la comarca en cinc ocasions entre 1968 i 1972. En els orígens, es corria de nit, a finals de febrer i amb fred intens, encara que això no impossibilitava que les carreteres s’omplissin de públic. Amb un format molt similar, però adaptat en l'actualitat, el Motor Club recupera aquesta cursa clàssica en la Festa Major d'enguany. "La idea de recuperar aquesta prova és perquè la gent ens demanava tornar a tenir una activitat així a la ciutat. Es va encendre la bombeta i vam decidir tornar a fer les Llanes dels anys 60-70. Tenim molt detallada la ruta del 72 i hem agafat l'itinerari i l'hem recuperat. L'única diferència és que abans es feien dues voltes i nosaltres en farem una", afirma Xavi Aluju, un dels organitzadors de l'esdeveniment.
En el seu moment, els primers guanyadors del ral·li van ser els sabadellencs Joan Fernández i Carlos Kotnik que van córrer la prova amb un Porsche 911 el febrer del 1968. L’històric Jordi Catón va disputar i guanyar la prova en la seva segona edició, també amb un Porsche 911. En la tercera, el triomf va ser per a José Maria Palomo i Alberto Gabarró. La quarta, segons les cròniques de l’època, va ser una de les més competides de la història de la prova. Es van succeir els líders, però diversos accidents i trencaments van donar finalment la victòria als sabadellencs Josep Maria Fernández i Alfredo Cortel. En la darrera edició, Josep Maria Fernández i Eladio Doncel van protagonitzar un disputadíssim ral·li que finalment va caure del costal de Doncel, quan el Porsche 911 de Fernández es va precipitar per una cuneta al tram de Rellinars.
Enguany hi participaran una trentena de vehicles amb més de vint-i-cinc anys d'antiguitat tots ells. "Tornem als orígens i a la ciutat. No ho hem pogut promocionar massa perquè ha anat tot a correcuita, però ens serveix per posar la primera pedra en un esdeveniment que volem donar continuïtat en el temps. L'any que ve segur que tenim més inscrits. Pensem que hi ha força gent de Sabadell i voltants que té cotxes clàssics i ho trobava a faltar", assegura Aluju.
La jornada arrencarà a les 8 h del dissabte amb la convocatòria al carrer del Prat de la Riba, al pàrquing del parc de Catalunya. Des d'allà, els participants es dirigiran cap a la carretera de Castellar on el ral·li donarà el tret de sortida. Amb pas per Viladecavalls, Vacarisses i Rellinars, cap a les 12 h està prevista una petita pausa a Matadepera per a esmorzar un entrepà i una beguda abans de finalitzar el recorregut pel Coll d'Estenalles fins a Navarcles, en el tram de 'La Mata', fins a Sant Llorenç i amb pas per Gallifa abans de tornar a la ciutat. La previsió és que a quarts de quatre de la tarda arribin els primers vehicles. "Feia molt de temps que ho havíem plantejat, però era impossible de fer en circuit tancat per les zones d'urbanitzacions. Aleshores vam decidir tirar per aquí i recuperar el recorregut de l'última edició. Això sí, en carretera oberta sempre s'ha d'anar amb molt de compte", diu.
La majoria dels participants seran locals, també amb gent de la comarca, però sense una competitivitat aferrissada. "El que volíem era gent d'aquí. Si venen d'altres llocs ja ens està bé, però no és una prova de campionat, és per la gent de Sabadell. No ens importa el volum de vehicles, és per posar els fonaments i de mica en mica anar creixent. La prova està plantejada amb la normativa dels campionats. L'únic que la majoria dels inscrits van a passar-s'ho bé i a gaudir de l'experiència i mostrar els seus vehicles clàssics. És un esdeveniment maco per gaudir del dissabte i conèixer gent que també té vehicles clàssics i veure més d'aquest món". Entre els inscrits hi ha vehicles des del 1971 fins al 1999, amb models de Seat, BMW, Ford o Volkswagen, entre altres.
Paral·lelament, en el mateix carrer del Prat de la Riba, se celebrarà durant tot el matí la ja tradicional trobada de vehicles clàssics, que servirà com a acompanyament de la prova. Segons l'organització, més d'un centenar seran presents en la jornada, en una de les activitats que genera més curiositat i expectació de les festes a la ciutat. Dos grans esdeveniments per als amants del motor de Sabadell.