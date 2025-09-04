Al·lèrgiques al pol·len i Joana Serrat obren la veda

La Festa Major obre la porta cada any a descobrir grups musicals i artistes que arriben a la ciutat amb el seu directe. Més enllà dels concerts de gran format a l’Eix Macià, Sabadell s’omple de propostes per a tots els gustos.
Un dels centres neuràlgics de la celebració és la plaça de Sant Roc, al Centre. Un espai més íntim per a gaudir d’una posada en escena personal, amb veus poderoses com la de Joana Serrat.
Divendres, a dos quarts d’onze de la nit, el lloc promet convertir-se en un oasi de tranquil·litat enmig del bullici. La cantant nascuda a Vic porta a Sabadell el seu estil folk, amb cançons que alternen l’anglès i alguna pinzellada de català. Amb cinc treballs discogràfics a l’esquena, oferirà un ampli repertori als presents.
Dissabte serà el torn de la Banda de Música de Sabadell, que convida a gaudir i a somiar “Sous le ciel de Paris” amb peces que porten la signatura de grans compositors de tots els temps. Diumenge a la nit, l’emplaçament viurà el concert D’Kantaka i dilluns a la tarda es tancarà la festivitat amb les actuacions de les corals de la ciutat.
Música a Barraques
Un any més, a l’aparcament del costat de l’estació d’FGC de Gràcia, sonarà la música en els concerts organitzats a Barraques. Al·lèrgiques al pol·len donaran el tret de sortida divendres a la nit. “Tenim moltes ganes. Ens ve molt de gust i ens agrada poder ser-hi amb Svetlana. No hi hem tocat mai tot i que ens portem molt bé”, celebren. Serà, avisen, el mateix directe estrenat fa uns mesos a l’Apolo de Barcelona i presentat aquest estiu arreu de Catalunya i alguns punts de l’estat. El grup convida la gent de Sabadell i la rodalia a assistir-hi. “Ha començat la rutina i el cap de setmana és un bon moment per engrescar-se. Ens agraden molt les festes autogestionades i segur que serà un gran bolo”.
Per l’espai, a més d'Svetlana, també passaran Desperta Ferro, Lladruc, Boom boom fighters o La Tribut FM. Que la música no pari.