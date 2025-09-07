La Festa Major és el moment de l'any per excel·lència de la cultura popular. El període en què el teixit associatiu i les entitats de la ciutat surten al carrer per exhibir la seva força, després de tot un any de preparatius. Grups que tenyeixen de colors ben diversos els carrers i places per on passen.
Una de les comitives més potents surt cada any de la plaça de la Creu Alta, en la nombrosa cercavila de la festivitat. La celebració va arrencar dissabte a les sis de la tarda, amb la presència d'un ampli reguitzell de colles. Gegants, diables, bastoners, capgrossos o trabucaires lideraven l'escena, al ritme dels sons característics de la cita que han fet despertar tots els veïns del centre.
El seguici va servir per presentar les novetats dels Avis (Gegants de Sabadell) durant els balls a la plaça, amb una nova posada en escena fruit del treball dels últims mesos. "Hem assajat molt perquè és un ball complex, també a nivell musical i tècnic. Hem quedat els dies previs per veure com ens coordinàvem i perquè sortís tot bé", destacaven Martí Barahona i Yeray Moya, membres de la colla i artífexs de la creació. "Una música no és res sense els que creen el ball. És inevitable estar nerviosos per veure com anirà a plaça", deien minuts abans de l'estrena.
La cita és una de les més esperades de l'any, especialment per a aquelles entitats que no tenen assignada a l'agenda cap festa pròpia. "Es viu amb un sentiment molt gran. Som els Gegants de Sabadell i no tenim festa de barri. La de Sabadell la vivim amb moltes ganes perquè és la nostra. A més, coincideix amb un esdeveniment històric", deien, orgullosos d'uns gegants gairebé centenaris i veure el relleu generacional garantit amb la irrupció de nous integrants en la cercavila.
El grup va fer un recorregut ràpid per l'avinguda de l'Onze de Setembre, la via de Massagué i tot un trajecte fins a la plaça de Sant Roc. Els Trabucaires de Gràcia garantien que tothom s'adonés del pas de la nombrosa expedició. Tots, amb l'alegria de protagonitzar una d'aquelles diades tan especials. "La cultura popular és molt important a Sabadell", reivindicaven els presents.
La conquesta de l'ampli col·lectiu fins al Centre conduïa, un any més, cap a un altre dels grans moments de la celebració a Sabadell. Els Versots, organitzats pel Ball de Diables de Sabadell, posaven el punt final a una jornada festiva, sorollosa, acolorida i reivindicativa a parts iguals.
