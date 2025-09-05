La Cursa Popular es prepara per a l'edició més multitudinària

L'estrella esportiva de la Festa Major serà, un any més, la Cursa Popular amb les distàncies consolidades dels 5 i 10 quilòmetres i les cinc sortides, en tres distàncies, per als infants nascuts entre el 2013 i el 2019. L'organització, encapçalada per WeRun i amb la col·laboració del servei d'esports de l'Ajuntament o la Joventut Atlètica de Sabadell, entre altres, es prepara per viure una edició que serà històrica. Amb les inscripcions tancades, la participació estarà molt a prop dels 5.000 corredors i corredores, superant amb escreix l'anterior rècord, precisament de l'any passat quan es van inscriure més de 3.800 persones malgrat que la previsió era de pluja. "Estem en unes xifres inimaginables. És un repte organitzatiu, però també una satisfacció que ens fa veure que s'estan fent bé les coses", explica Aleix Ribell, director de la cursa.
Desgranant les dades de participació, en la prova llarga, la dels 10, els inscrits són 1.800 amb un increment del 23,71% respecte a l'anterior edició. En la de 5, estan apuntats 2.470 corredors, que suposa una pujada del 35,12%, mentre que en la infantil, amb 604 participants, el creixement és del 10%. En total, 4.874 inscrits en el tancament del termini per a poder participar. Amb tot això, la 46a edició de la popular activitat serà la que més expectació ha creat en la història de la iniciativa.
Curiosament, un percentatge significatiu dels participants inscrits no són de la ciutat. De fet, en la distància llarga, hi ha més persones de fora que de Sabadell (55,62%), mentre que en la de cinc, els corredors locals sí que són majoria (64,1%). "És brutal. Això vol dir que tenim una cursa atractiva per la gent de fora. Els corredors escullen Sabadell per posar-se a prova després de l'estiu. Ho hem de veure com una dada positiva", afirma Ribell. Entre els caps de cartell destaquen figures com Carles Montllor, habitual en la prova, Laia González, Mireia Ribes o el plusmarquista terrassenc Jaume Leiva, en la prova dels 10 km. A la de 5 km, estaran la guanyadora de l'edició de l'any passat Airina Guillén, Maite Ríos, Pablo Carnero o Marçal Rosés. Entre les absències destacades d'enguany destaquen dos dels fixos en el podi de la prova: la sabadellenca Laura Gómez, que es troba competint al Giro de la Tosacana, o Pol Molins, net de l'històric Josep Molins, que ja s'ha instal·lat als Estats Units, on inicia els seus estudis universitaris.
Malgrat que l'increment de la participació és notable, la sortida i l'arribada es manté al passatge de Sant Oleguer, al pavelló de Sol i Padrís. En el recorregut sí que hi ha alguna modificació. Després de la sortida, els corredors passaran pel carrer de Brutau, la carretera de Barcelona, carretera de Terrassa, per agafar ronda Ponent i passar pel Centre, al carrer de Calderón, el de les Valls i baixant pel passeig de Manresa, el de la plaça Major i la plaça del Doctor Robert fins a la Rambla per enfilar el tram final a l'avinguda de Barberà, de nou Brutau i l'arribada al pavelló. La ruta dels 10 quilòmetres des de Calderón passarà pel carrer de Gràcia i el de Garcilaso per agafar la Via Massagué abans del camí de tornada a la línia de meta.
Durant tot el recorregut hi haurà animació amb els ja coneguts Estrellats, habituals en els esdeveniments de WeRun, batucades, punts amb música, discjòqueis i, lògicament, els avituallaments. A la zona de meta, estaran el Gran German i el Vado Itchart com a speakers i també el Dj. Hulk, per posar so a l'arribada de tots els corredors que rebran un Red Bull, aigua i una peça de fruita en completar el recorregut. En total, més de dos centenars de persones formaran part de l'organització en aquesta edició que es presenta com a històrica. El tret de sortida serà a les 10 h, mentre que les curses infantils arrencaran a les 11:40 la de 800 metres per als nascuts entre el 2013 i el 2015, a les 11:50 la de 600 per als del 2016, després faran la mateixa distància els del 2017 i la gran cloenda, a les 12:10 i les 12:20, els 350 metres per als més petits, els nascuts el 2018 i el 2019, respectivament. La cursa, més popular que mai a la Festa Major de Sabadell.