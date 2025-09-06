El festival Enlaire es consolida com a referent cultural de la Festa Major

La plaça de Frederic Mompou ha esdevingut aquest dissabte 6 de setembre un dels punts neuràlgics de la Festa Major, la mostra d'arts escèniques Enlaire ha reunit centenars d’espectadors al llarg de tota la jornada. Aquests han gaudit d'una vintena d'espectacles amb una programació molt variada, des de comèdia i drama fins mostres de dansa. El festival ha evidenciat, un any més, la capacitat d’aquest espai de transformar-se en un epicentre cultural obert a públics molt diversos.
“Ha anat molt bé. El matí ha estat ple des de primera hora”, explicava Marina Font, directora artística de la mostra. Segons ella, “moltes famílies han vingut a veure els espectacles” i a partir de les onze del matí “tot l’espai central estava ple”. Tant és així, que “la gent ens ha dit que hauríem necessitat més espai, fins i tot per a les petites escenes”.
Un dels moments més destacats del matí ha estat El Caputxet Verd, de la Cia. La Groga, una proposta de teatre musical creada per una autora de Sabadell. “Ha tingut molt d’èxit. Era una escena petita i la platea estava a rebentar. Hi havia gent que no podia entrar”, comentava Font. També han tingut una gran acollida altres muntatges familiars com La rateta Martina i el ratolí Serafí (Cia. DeLiri) i Viatge amb instruments dels cinc continents (Cia. Bufanúvols). Segons Font, en alguns moments l’afluència al recinte ha arribat a superar el miler de persones.
Durant la tarda s'ha continuat mostrant espectacles per a tots els públics i, a partir del vespre, propostes destinades a una audiència adulta. “Deixem tota la franja del matí per a espectacles infantils i familiars, i a partir de la tarda ja és tots els públics. Cap al vespre programem propostes més adultes”, explicava Font. Entre les companyies que han aixecat més expectació hi havia Brodas Bros amb la seva peça de dansa urbana Sliders i la Cia. Trambolika amb l’espectacle itinerant de clown Oficina de Correus ¿Dígame?
Sobre els criteris de programació, Font ha remarcat la importància de la diversitat: “Intentem que hi hagi varietat de gèneres (teatre, teatre musical, dansa, clown) i que sigui inclusiu. Donem molt de valor a les propostes de quilòmetre zero, però també busquem la qualitat artística”.
Una iniciativa genial que permet al públic una immersió plena en les arts escèniques, durant només un dia.
FOTOS DE DAVID CHAO: