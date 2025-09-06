FOTOS | "I love SBD", cares cremades, 'souvenirs' i milers de persones, al Correbars

Milers de persones han assistit al Correbars de la Festa Major Alternativa de Sabadell d'aquest 2025. L'ambient festiu, els centenars de grups d'amics barrejats i les "ballaruques" pels carrers de Sabadell han fet, d'aquest esdeveniment, una tarda memorable per als més joves de la ciutat i d'aquells que s'hi han apropat. "És el millor dia de l'any per tot el nostre grup. Hem estat tot l'any esperant-lo", explica el Jordi, acompanyat dels seus amics disfressats d'anglesos. La convocatòria a les 19 h a Can Capablanca ha estat un èxit des del primer moment i moltíssimes persones de grups d'edat molt diferents no han perdut l'oportunitat de gaudir de, com a mínim, tres quarts d'hora de celebració.
Cap a les 19:45 h, aproximadament, el camió musical ha iniciat la marxa establerta en el recorregut que van publicar des de la mateixa organització fa uns dies. Des d'aleshores, una multitud de "guiris" ha "gentrificat" el Centre durant unes hores. La música i el bon ambient ha convidat centenars de persones a treure el cap pel balcó i algun d'ells han estat protagonistes després que la gent els ovacionés. La marxa, sempre al ritme de la música, ha anat sumant gent a mesura que avançaven els minuts i s'hi anaven afegint participants de les diverses activitats que hi ha hagut durant tota la tarda a la ciutat.
La temàtica ha generat controvèrsia entre els participants: alguns els ha encantat la idea de poder fer "una crítica política mitjançant el Correbars", mentre que altres, com l'Albert, creuen que "tenia poc joc". De totes maneres, aquesta diferència d'opinions no ha deixat que Sabadell fos, per unes hores, com estar passejant una tarda d'agost per Les Rambles de Barcelona.
Fotos de Víctor Castillo