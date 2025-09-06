La sardana guanya adeptes amb tallers d'iniciació: "Són una porta d'entrada molt interessant"

La plaça del Gas és l'epicentre de la sardana en la Festa Major de Sabadell, on aquest dissabte al matí els grups Sabadell Sardanista i Mirant al Cel han organitzat diferents activitats per donar-la a conèixer. Els primers han dut a terme un taller d'iniciació, mentre que els altres han dut a terme una gimcana infantil.
El president de Sabadell Sardanista, Francesc Manaut, assegura que la Festa Major és un bon moment per donar a conèixer la sardana perquè són dies que atrauen molts curiosos que, potser, no s'hi haurien aturat en un altre moment. "La sardana necessita arribar a nous públics i donar-la a conèixer és la manera perquè la gent la pugui estimar", explica Manaut. El sabadellenc reivindica la tradició sardanista de la ciutat, "referent en el món de la sardana, i continuem treballant perquè sigui sent així".
Judit Molner i Arturo Sánchez, per exemple, aprofiten iniciatives com aquest taller per introduir-se a la sardana perquè "volem intentar ballar per cultura, i aprofitem els tallers per aprendre una mica". "És més difícil del que sembla, perquè has d'anar comptant", diu ella, i ell afegeix: "i jo encara no acabo de saber on has de fer cada passa!". De mica en mica, però, es pot aprendre i consideren que participar en els tallers ajuda a trencar la por o els dubtes que qualsevol pot tenir. Sánchez afegeix que "els tallers són una porta d'entrada bastant interessant perquè quan els veus ballar a la plaça ho fan tant bé que et fa cosa entrar, i així aquí t'animes a fer-ho perquè veus que hi ha més gent que n'està aprenent com tu".
Aquest dissabte el taller d'iniciació s'ha dut a terme d'11 h a 12 h, i el que ha acabat començant sent una activitat tímida ha acabat amb més d'una cinquantena de balladors i satisfacció entre els organitzadors. Els mestres de cerimònies han estat el propi Manaut i Margarida Solà, sabadellenca que fa una dècada que ensenya sardanes, però coneguda perquè tota la vida s'ha dedicat al tango argentí i als balls de saló.
"Com que m'agrada el contacte amb la gent, la sardana, si obrim la ment, fa pinya, i això m'agrada molt. La cobla en directe posa la pell de gallina i és una tradició que no podem perdre", reivindica Solà. La sabadellenca afegeix que "n'he vist alguns, però falta gent més jove. S'ha d'intentar que la gent porti la canalla, els pares, els avis, etc".
Per la seva part, la presidenta de la colla sardanista Mirant al Cel, Núria Ferré, destaca que "la sardana no només és una activitat de competició sinó que fem moltes coses. Els nens han de saber que existeix, que és divertit ballar i que poden tenir un grup d'amics important".
L'activitat sardanista continuarà aquest dissabte a la plaça del Gas a les 17 h amb el taller de danses d'arreu del món, amb Sabadell Sardanista i Danses al Carrer; i a les 18 h amb la ballada amb la Cobla Sabadell. Diumenge a les 22 h les sardanes seran a les 22 h a la plaça de les dones del Tèxtil amb la Cobla Jovenívola i, dilluns, a les 18 h, hi haurà ballada amb la Cobla Nova Vallès en aquesta mateixa plaça de les Dones del Tèxtil.