El català, el Passeig, les escoles... els Diables repassen l'actualitat a cop de versot

La plaça de Sant Roc s'ha omplert un any més per escoltar els versots del Ball de Diables, un recull de l'actualitat política i social de la ciutat en format de versos interpretats pel Borró, Sant Miquel, Llucifer, Sant Fèlix, la Diablessa, dos diables i el Boter.
L'ascens del CE Sabadell a 1a RFEF, l'estat del català, la sentència sobre la Caserna –que diu que és de l'Estat–, la calor a les escoles, el 'nou' Passeig i l'auge de l'extrema dreta han estat els principals temes sobre els que han tractat els versos dels diables, escoltats des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell per l'alcaldessa, Marta Farrés, i altres representants del Govern i del ple municipal.
"Hi ha una cosa que està bé / el Sabadell puja a tercera. / A veure si l'any que ve / els aguanta la trempera", han dit sobre l'ascens del Centre d'Esports a la tercera categoria del futbol espanyol.
Sobre el català, en paraules del Diable 1er: "Llucifer, és per flipar / però a aquest país hi ha genteta / que si parles català / els sulfura i els hi peta". "El pap el tinc ben curull / i no demano permís / per parlar com feia Llull / en la llengua del país".
La calor de l'estiu i l'estat de les escoles també ha ressonat a Sant Roc, amb un dard cap als polítics per la suspensió del ple de juny quan la temperatura de la sala superava els 29 ºC perquè fallava la climatització.
"Les escoles són com forns / sense ni un ventilador / Qui consent aquests entorns / no té ni oblit ni perdó. / Però a la sala de plens / governants i oposició / ràpid troben el consens / quan molesta la calor".
En relació al patrimoni, s'ha fet referència tant a la caserna com a la cessió de la casa Grau a la Fundació Banc Sabadell (sense mencionar-la directament) per fer-hi el Sabadell Centre de Cultura:
"D'aquest govern som lacais / i els paguem més d'un sarau / fent privats alguns espais / com l'antiga casa Grau".
Demandes també per millorar el Taulí:
"El Taulí està saturat / però jo tinc la solució / que ens paguin la sanitat / els que són davant del balcó".
I el 'nou' Passeig, estrenat el Nadal de 2022, també ha estat protagonista per la seva urbanització:
"Llucifer, creuar el passeig / és un esport acrobàtic / No he tingut aquest mareig / ni tan sols a un parc temàtic".
Enguany, els versots han estat dedicats a dos membres de la colla que van traspassar el passat mes de desembre: el seu fundador, Gustau Eril, i la membre de la colla Anna Serratosa.