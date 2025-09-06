Futbol per als més petits en la Festa Major de Sabadell

El Centre d'Esports, enguany, torna a ser protagonista de la nostra Festa Major, i no només per les desenes de samarretes que es veuen, amb més freqüència, aquests dies a la ciutat. Un any més, l'entitat s'han endinsat en les activitats de les celebracions locals organitzant la ja tradicional i consolidada iniciativa a la plaça de l'Àngel amb una carpa amb productes del club i una zona habilitada perquè els més petits de casa gaudeixin del futbol. "La gent ve i mira els preus i els productes que tenim. Fins i tot persones que no són socis s'han comprat la samarreta. La veritat que ha anat molt bé. L'escut del CE Sabadell és un gran atractiu i fa que tothom s'acosti, encara que sigui per curiositat", explica la Maria José, membre de l'àrea social del club i una de les responsables de l'activitat.
El principal reclam, no obstant això, és precisament la part de l'exercici físic i el joc que els infants han omplert durant tot el dia amb partidets constants. "No sé ni quantes hores portem aquí", diu l'Arnau. I és que centenars de persones han anat passant per la zona, amb moments en què els participants s'han comptat per desenes. "M'ho he passat molt bé. He fet molts gols", assegura el Jordi que ha estat jugant amb el seu germà i un amic, l'Eric que afirma que "no he fet tants gols com el Jordi", però que "ha estat molt divertit", encara suat i cansat després d'hores d'esport que han semblat segons.
La unió CE Sabadell - ciutat és sinònim d'èxit, i de gent. Una vegada més el club ha estat un dels grans reclams del dissabte de Festa Major per a petits i grans, que s'han aglomerat al lloc durant bona part de la jornada. "Si fan més activitats així segur que vindrem. Sempre anem al camp i ens agrada tot el que fa el Sabadell", admet l'Arnau. L'esport i el futbol són motors de moviment, a Sabadell i en festes, encara més.