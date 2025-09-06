Els gossos de la protectora de Sabadell surten per Festa Major

Gossos de totes les edats i races surten als carrers per Festa Major. Els animals de la protectora han desfilat aquest dissabte a la plaça Doctor Robert de Sabadell, en plena Festa Major. La tradicional Festa dels Socis i Minisocis ha reunit desenes de persones i animals en una jornada per agrair el suport a l’entitat i donar visibilitat a la feina del refugi. Els gossos participants busquen família: són animals, la majoria d'ells abandonats pels seus propietaris o decomissats.
D'històries n'hi ha de tota mena: una golden retriever de 13 anys que coneixia l'escalf d'una llar fins que la seva propietària va abandonar lligada a les portes del refugi, un altre gos que voltava sense control pels carrers de Sabadell fins que el van decomissar al seu propietari, i va arribar desnodrit i amb por i d'altres abandonats a la mateixa carretera. "Són animals que mereixen rebre amor", exposen fonts de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, que també aprofiten per treure ferro a l'etiqueta de les races de Gossos Potencialment Perillosos (GPP). "És una etiqueta, no la realitat. La gran majoria són molt afectuosos, és una etiqueta injusta", apunten.
El balanç ha estat positiu: "Hi ha molta més gent que l'any passat i hi ha qui s'ha interessat per l'adopció dels nostres gossos", celebra Claudia Matheja, resposable del refugi. La plaça s’ha omplert d’activitats: botiga solidària, estands d’informació i de la “Llar de felins”, tallers infantils, concurs de dibuixos i recollida de material per als animals. La desfilada de gossos en adopció i la trobada de gossos adoptats han estat dos dels moments més emotius del matí.
Per primer cop ha hagut un estand per als felins, que no poden sortir de les instal·lacions de la Protectora, amb la presència de Momotaro Cat Cafè. "Està funcionant molt bé, ja s'han donat en adopció 45 gats en poc més de mig any", exposa la propietària de la cafeteria, Roser González.
Desenes de gossos han participat també en els concursos canins, amb premis al més obedient, al gos més simpàtic i a la millor parella d’infant i gos. Entre proves i rialles, els propietaris han compartit protagonisme amb els animals en una de les cites més esperades de l’any. Des de la protectora han habilitat una cistella per a la recollida solidària de llaunes, llaminadures, joguines o material de neteja, imprescindible per al dia a dia del refugi.
Un estiu "complicat"
Tot plegat en un estiu marcat per l’augment d’abandonaments. Segons les dades de juliol, les entrades al refugi s’han doblat i han arribat 89 animals —30 gossos i 59 gats, la majoria cadells—, mentre que les adopcions no han pogut compensar aquest creixement. En total, enguany el centre ja ha rebut 436 animals, 45 més que en el mateix període del 2024. "El juliol va estar marcat per abandonaments molt descarats, però a l'agost també hem rebut molts animals, sobretot gats adults que creiem que són de casa", exposa Matheja.