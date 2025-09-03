El Gran Germán promet una primera nit de Festa Major apoteòsica: "Yabadumbaaaa!"

Si hi ha una figura de Sabadell que s'associa inevitablement a la festa grossa és el Gran Germán. Només calen cinc minuts de conversa amb ell perquè penetrin en l'organisme unes ganes irrefrenables de moure els malucs i començar la gresca. "Què m'expliques, xato? Jo ja estic a tope pensant en divendres!", avisa.
Un any més, serà un dels protagonistes de la nit en què es dona el tret de sortida oficial de la Festa Major a l'Eix Macià. L'animador per excel·lència a dalt i a baix de l'escenari. "Farem un espectacle de nassos, com sempre", resumeix amb la vehemència habitual sobre la proposta del Vaparir Tour, que omplirà l'indret la matinada de divendres a dissabte. Un dels instants de més felicitat de l'any, quan gairebé tot està per fer.
Serà, admet, una cita molt especial en l'agenda del consolidat xou de Flaixbac, que portarà a Sabadell reconegudes veus de la ràdio musical catalana com Carles Pérez, Andreu Presas i Marc Frigola. "Serà la mítica i emblemàtica parada de sempre. Una festa inigualable", expressa el sabadellenc.
Els locutors amaniran la sessió amb els temes més ballables, mentre Germán Ramírez baixarà al fang per barrejar-se amb la multitud que segur omplirà l'avinguda. "Jo faré xou", sintetitza sobre el seu paper. Un art a prova d'edicions i edicions sortint a escena quan el sol es pon. Enguany, la nit preveu algunes sorpreses, amb repartiment de samarretes i obsequis per al públic o un viatge al planeta lunar Flaixbac, que obrirà la porta als presents a un nou univers. L'expedició és a punt d'arrencar.
El sabadellenc admet que en els darrers dies els nervis ja es deixen notar. La ciutat, vaticina, ho viurà intensament. "Tothom m'ho diu pel carrer. Em paren i el retorn que tenim és bestial. La gent ho espera amb candeletes", s'enorgulleix. Després de La Casa Azul i ja superada la mitjanit, el quartet promet emocions fortes fins a altes hores. Segur que hi ressona algun Yabadumba, bromejo per tancar la conversa. "Yabadumbaaa! Saba-Saba, Sabadell i gas al matalàs!", tanca l'artista fent esclatar els riures a la redacció del Diari.