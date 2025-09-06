El PP lamenta la “politització” del pregó per part de “l’extrema esquerra”

El Partit Popular de Sabadell ha criticat amb duresa el pregó de Festa Major d’aquest divendres, protagonitzat per la periodista Laura Fa i l’assessora d’imatge Marta Pontnou. La portaveu del grup municipal, Cuca Santos, ha lamentat que l’acte hagi pres un caire “de míting” i no pas de celebració ciutadana.
“El pregó de Festa Major ha de ser un acte d’unitat i convivència per celebrar l’orgull de ser de Sabadell”, ha reivindicat Santos. “Enguany, s’ha convertit en un míting de l’extrema esquerra amb insults a més de la meitat de la ciutadania”, apunta. “Des del PP de Sabadell lamentem aquesta politització i defensem una Festa Major oberta i respectuosa amb tothom”, ha conclòs la portaveu popular.
El pregó va complir les expectatives i es va convertir en sarcàstic i provocador, com havien alertat les pregoneres. Davant una plaça de Sant Roc plena a vessar, Marta Pontnou i Laura Fa van posar l’accent en la figura de la dona sabadellenca i van desgranar un discurs carregat de reivindicacions feministes, antiracistes i en contra de l’extrema dreta. Tampoc van faltar les referències al Procés ni un missatge irònic al Banc Sabadell.
Les pregoneres també van dibuixar el Sabadell que volen, “feminista, antiracista i combatiu amb l’ultradreta”, i van apel·lar al compromís de la ciutat a no restar en silenci davant el conflicte de Gaza.