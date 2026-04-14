ARA A PORTADA

Sabadell

Què puc fer si tinc un títol de transport comprat abans del 15 de gener?

Alguns són vàlids fins al 30 d'abril i alguns altres es poden bescanviar

  • Una senyora a una de les estacions d'FGC de Sabadell -
Publicat el 14 d’abril de 2026 a les 10:07

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van modificar les tarifes el 15 de gener passat, però des de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) s'han mantingut les bonificacions amb la mateixa reducció tarifària del 50% en diversos títols: totes les tipologies de T-usual, de T-jove i les T-70/90 per a famílies monoparentals o nombroses. Així, segons diuen des d'FGC, els títols de transport adquirits l’any 2025 i fins al 14 de gener de 2026, es podien continuar utilitzant fins que s’esgotessin o fins a la seva data de caducitat, fixada per al 28 de febrer de 2026. 

Respecte als títols de transport de 90 dies de durada (T-jove i T-70/90 d'FM/FN), adquirits l'any 2025 i fins al 14 de gener de 2026, es podran continuar utilitzant fins que aquests s’esgotin o fins a la seva data de caducitat, fixada per al 30 d’abril de 2026. En cas de no haver començat a fer servir algun títol de transport, es podrà aplicar el bescanvi als que hagin estat adquirits l’any 2025 i fins al 14 de gener de 2026 abonant la diferència de preu i pel mateix títol de transport equivalent. Aquest bescanvi es podrà realitzar a partir del 15 de gener de 2026 i fins al 30 de juny de 2026.

