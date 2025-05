Un projecte dels sabadellencs HArquitectes, finalista dels premis FAD 2025

Els Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme han anunciat aquest dimarts els projectes finalistes i seleccionats de l'edició 2025. Entre els vuit finalistes n'hi ha una amb el segell del despatx sabadellenc HArquitectes: la rehabilitació del vapor Cortès de Terrassa (carrer del Bruc, 46) com a seu de l'entitat Prodis, dedicada a l'assistència integral de persones amb discapacitat.

El jurat destaca que la intervenció realitzada "transforma amb sensibilitat un antic complex industrial en un equipament obert i funcional". El jurat destaca la radicalitat en convertir la distribució del programa, dins de l’espai de les naus industrials, en un joc amb caixes de fusta: les que descansen sobre el terra, sòlides i compactes, obren i tanquen espais al mateix temps que reforcen les encavallades de fusta de l’estructura original, i les suspeses del sostre, lleugeres i transparents, centren les peces i atreuen la llum zenital.

Exterior del vapor Cortès

Adrià Goula

L’estratègia constructiva, afegeixen, posa en valor els elements preexistents i mostra un compromís amb la reutilització i la sostenibilitat. L’edifici supera els seus propis límits, es converteix en carrer, i integra un col·lectiu sensible a l’espai i a la vida de la ciutat.

454 obres presentades

Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme han triat els 31 projectes finalistes del total de 454 obres presentades, segons han comunicat aquest dimarts. El jurat ha valorat que els finalistes d’aquesta 67a edició dels guardons humanitzen la ciutat amb sostenibilitat. Dels projectes finalistes, 23 opten als premis de l’àmbit d’arquitectura i interiorisme, 5 als de la categoria d’internacionals i 3 als de pensament i crítica. Els guanyadors es donaran a conèixer en una cerimònia que se celebrarà el pròxim 10 de juny al Teatre Lliure. Els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme es van crear l'any 1958 per “posar en valor els projectes arquitectònics més remarcables de la península Ibèrica”.

L’acte on s’anunciaran els premiats forma part de la programació de les Setmanes d’Arquitectura 2025, una cita organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mies van der Rohe en la que ARQUIN-FAD participa com a soci estratègic. També es farà entrega dels Premis Habitàcola, un concurs organitzat per ARQUIN-FAD des del 1986 i que s’adreça als estudiants d’arquitectura.

Arquitectura i Interiorisme

Les propostes que opten als Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme es desglossen en quatre categories: arquitectura, interiorisme, ciutat i paisatge i intervencions efímeres. A més, el Premi R-FAD, un guardó amb caràcter transversal entre totes les categories creat el 2023, distingirà el projecte que destaca per les aportacions en el marc de “la rehabilitació, la reutilització i la regeneració”.

L’arquitecta sevillana Sara de Giles ha presidit el jurat d'arquitectura i interiorisme, acompanyada de professionals del sector que han actuat com a vocals: Andrea Arriola Fiol, Miquel Batlle, Nuno Melo Sousa, Modest Mor i Alicia Núñez. El jurat ha escollit 23 propostes com a finalistes: 8 en la categoria d'arquitectura, 5 en la d'interiorisme, 5 en la de ciutat i paisatge i 5 en la d'intervencions efímeres.

A l’hora d’escollir els 23 projectes finalistes, el jurat ha valorat l’esforç dels organismes públics per tal de promoure projectes que “permeten recuperar espais per al gaudi dels ciutadans”, i ha constatat que la sostenibilitat “ja forma part de l’ADN de la nova arquitectura”.

Internacionals

Així mateix, els Premis FAD Internacionals han arribat a la 12a edició amb 5 obres finalistes -dels 36 projectes presentats- situades a França, Suïssa, Luxemburg, Itàlia i Noruega.

El jurat, integrat per l’arquitecte Smiljan Radić com a president i els arquitectes Xevi Bayona i Aixa del Rey com a vocals, reconeix el mèrit professional que suposa construir en un altre país.

Pensament i crítica

Per altra banda, el Premi FAD de pensament i crítica aglutina els millors textos dedicats a l'arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme publicats al llarg de l'any 2024. Enguany, el jurat està presidit per l’arquitecte Fernando Marzá i les també arquitectes María García i Marina Povedano, vocals.

Les obres finalistes, de les 52 presentades, són tres llibres que destaquen pel “rigor amb què han estat desenvolupats i pel seu compromís amb el pensament crític: ‘Mies van der Rohe. Textos completos 1922-1965’, a cura de Moisés Puente; ‘Funcionalismo y arquitectura. La función de la función’, de Fernando Quesada, i ‘Aprendre a desaprendre’, de Paulo Moreira.