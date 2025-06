La Flama del Canigó arriba corrent a Sabadell

La Flama del Canigó ha arribat a la ciutat aquesta tarda per obrir la celebració de la revetlla de Sant Joan a Sabadell. La flama ha vingut de la mà de representants d’Òmnium Cultural i de la Unió Excursionista de Sabadell, i ha estat lliurada per alguns dels atletes que competeixen amb la Unió Excursionista de Sabadell. El recorregut que ha seguit la torxa ha estat el següent: ha començat a la plaça de la Nova Creu, passant per la carretera de Barcelona, l’avinguda de Barberà, la Rambla i, finalment, ha arribat a la plaça del Doctor Robert, on hi havia un centenar de persones esperant-la per donar per oberta la revetlla de Sant Joan.

A més de l’arribada de la flama, s'han organitzat diverses activitats a la plaça per donar-li la benvinguda i s'ha organitzat un berenar popular com a prèvia a la seva arribada. El foc ha aparegut a dos quarts de vuit de vespre, tal com estava previst, i ha tingut lloc l’encesa del peveter, la presentació de l’acte i alguns parlaments. Finalment, abans del ball de diables a càrrec de les Forques de Can Deu, la filòloga i activista per la llengua, Jessica Neuquelman, recent guanyadora del 19è Premi Valors Republicans pel seu projecte Llenguaferits, ha llegit el manifest en el qual ha volgut valorar la necessitat de preservar la llengua, continuar lluitant dia a dia per mantenir-la i estimar la terra: “No, no soc catalana, però un Erasmus del qual mai vaig tornar em va fer enamorar d’una regió i la seva llengua”, ha dit, entusiasmada.

Judit Neuquelman, durant l'acte a la plaça del Doctor Robert

David Chao

D’on prové la tradició?

L’arribada de la Flama del Canigó a les diverses localitats de Catalunya és una tradició molt arrelada a la terra i al sentiment català. Cada 22 de juny a la nit, al massís del Canigó, al Rosselló, s’encén una flama al cim de la muntanya. Es fa servir un foc que s’ha mantingut encès durant tot l’any per, durant el dia 23 de juny, poder-lo repartir per tots els pobles i ciutats dels Països Catalans per encendre les fogueres de la revetlla de Sant Joan i donar per iniciada la celebració. A Sabadell, la flama va arribar per primera vegada a la dècada de 1980, en el marc del creixement de la consciència cultural i catalana dels anys posteriors a la dictadura, i des d’aleshores s’ha mantingut activa.

La torxa que membres de la UES han portat corrent

David Chao

Més seguretat desplegada per la revetlla

L’Ajuntament de Sabadell ha previst una ampliació de les forces de seguretat per fer front a la possibilitat que augmentessin els incendis i els aldarulls. Els Mossos d’Esquadra ampliaran un 20% la seva presència; els bombers, un 50%, a part d’habilitar un espai de coordinació amb l’ADF “per alliberar els bombers de les petites emergències i, finalment, es preveia un augment d’agents locals, tot i que des del sindicat han assegurat que no ho faran a causa de les condicions “insostenibles”.