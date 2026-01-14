ARA A PORTADA

Desconcert per una misteriosa olor en un forn de pa de Sabadell

Un dels presents, amb problemes respiratoris, ha estat traslladat al Sant Fèlix

Publicat el 14 de gener de 2026 a les 09:48
Actualitzat el 14 de gener de 2026 a les 09:50

Matí de dimecres mogut a l'avinguda de la Concòrdia de Sabadell. Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha hagut de desplaçar fins a un dels forns de pa de la zona després que diversos clients i treballadors alertessin d'una forta olor al voltant de l'establiment. L'avís ha arribat poc abans de dos quarts de vuit del matí i, en arribar els efectius del cos, el personal ja es trobava a l'exterior, advertint d'una pudor provinent de l'interior del forn.

Ràpidament, els Bombers han fet diferents comprovacions i han descartat que es tractés d'una fuita de gas de l'interior del local. Posteriorment, han analitzat també altres espais comuns i fins i tot s'ha revisat un aparcament d'un veí i la porteria del costat. Totes les lectures, tant a l'obrador com a la sala de màquines, han resultat negatives i l'equip de bombers ha tornat al parc. Fonts del cos asseguren que es mantindran atents en cas de qualsevol novetat sobre la situació.

Durant l'actuació, en què també hi ha participat el SEM, una persona ha estat atesa, aparentment, amb problemes respiratoris i visiblement nerviós. Una ambulància l'ha traslladat fins al CUAP Sant Fèlix per a la seva valoració. Després de revisar fins i tot el material de neteja i descartar cap anomalia, l'espai recupera la normalitat, sense que s'hagin extret conclusions clares sobre què ha pogut originar la forta olor.

