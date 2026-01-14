ARA A PORTADA
-
Famílies de Gràcia celebren la retirada parcial de l'amiant de la nau Vicenç Planas: "Hauríem preferit una única fase, però" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Retirada imminent de l’amiant de la nau davant del Teresa Claramunt, després de la pressió de les famílies Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Sabadell, entre les tres ciutats catalanes on més han actuat els Bombers de la Generalitat durant el 2025 Jan Cañadell Puigmartí
-
"No vull que el meu fill es quedi a casa perquè hi ha impediments d'accessibilitat a tot arreu" Jan Cañadell Puigmartí
-
Desconcert per una misteriosa olor en un forn de pa de Sabadell
Un dels presents, amb problemes respiratoris, ha estat traslladat al Sant Fèlix