FOTOS | Una reconeguda marca anglesa aterra a Sabadell a gravar un anunci publicitari

Esteve Cuines, una empresa familiar amb més de 40 anys d’experiència especialitzada en el disseny, venda i instal·lació de cuines, banys i mobiliari a mida, situada a la carretera de Barcelona, s'ha transformat aquest dijous al matí en un set de filmació d'un anunci publicitari. "Per motius de confidencialitat no es pot dir qui és el client, però podem explicar que és una marca anglesa molt reconeguda", ha explicat Roger Sabatés, responsable d'Esteve Cuines. Els milers de conductors i vianants que han passat pel punt de la filmació des de les 6 h, hora a la qual han començat a arribar els primers camions de la productora, miraven encuriosits el set de rodatge i es preguntaven què s'hi està duent a terme.
"Segons el que m'han dit, la filmació durarà fins a les 14 h, aproximadament", explica. Per aquest motiu, el carrer de Cellers, el més proper a la zona del rodatge, quedarà inhabilitat fins a les 19 h, ja que des de la productora fan servir-lo per aparcar-hi els camions i furgonetes de material. "Una vegada es publiqui l'anunci es podran revelar tots els detalls i explicar de quin client es tracta", exposa el responsable del local.
"Cap al desembre ens va trucar una productora dient que buscaven una botiga de cuines per filmar-hi un anunci. Sense saber qui era el client els vam dir que estàvem disposats a parlar-ne i, després d'una reunió, vam acordar fer la gravació aquí. Segons ens van dir, van escollir aquest lloc perquè els hi vam posar les coses molt fàcils", diu Sabatés. "Encara que suposo que l'aparador que tenim o la cuina principal va ajudar, encara que m'han regirat tot el local", afegeix, rient. "Desconec per què s'han fixat en l'entorn de Barcelona, però sé que quan desmuntin aquest set van directament cap al Club de Tenis de Castelldefels", conclou.
Fotos de Víctor Castillo