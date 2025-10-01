La comunitat de l'Equador a Sabadell denuncia la situació que viu el seu país

Una cinquantena de persones, veïnes de Sabadell d'origen equatorià, es van concentrar aquest dimarts al vespre a la plaça del Doctor Robert. Denuncien la situació que està vivint el seu país, l'Equador, que fa dues setmanes que viu protestes per la "repressió" que pateixen els indígenes per part dels cossos de seguretat. Set regions del país viuen en estat d'excepció per protestes contra la retallada del subsisi al dièsel que l'ha encarit de 1,80 a 2,80 dòlars per gal.
Tot i estar lluny de la seva terra, volen visibilitzar la situació que pateixen i donar suport als seus compatriotes. El portaveu del col·lectiu a Sabadell, César Fichamba, explica que "donem suport de tota manera perquè no podem estar junts amb ells i, dignament, aquí és on d'una manera o altra ens reunim per protestar i donar suport als nostres germans empresonats. La situació és difícil i el govern està militaritzant la part nord del país".
Fichamba denuncia que "allà no hi ha medicaments, hospitals ni res, però per militaritzar sí que hi ha diners". I afegeix que "ens defensem amb pals i pedres i ells venen amb tancs de guerra i armament".
En els últims dies, relacionats amb les protestes, ha mort un manifestant, 12 militars han resultat ferits i s'han denunciat 17 desaparicions. La Confederació de Nacionalitats Indígenes de l'Equador (Conaie) lidera les protestes indígenes, i denuncia que el president del país, Daniel Noboa, ha emprès un rumb autoritari.
Segons l'Idescat, a Sabadell vivien el 2024 963 equatorians; és l'onzena nacionalitat amb un major nombre de població estrangera a la ciutat. El Marroc, Colòmbia i Hondures són les tres nacionalitats estrangeres amb més presència a Sabadell.