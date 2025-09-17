Policies municipals no descarten tancar-se a Can Marcet: "Esperem diàleg"

Una seixantena d’agents de la Policia Municipal de Sabadell es s'han manifestat aquest dimecres per reclamar millores en les condicions laborals tal com venen insistint des de fa mesos. En declaracions als mitjans, el portaveu del sindicat majoritari al cos, l’SPL-CME a Sabadell, Xavier Bartrolí, ha avançat que “tenim plantejat fer un tancament a Can Marcet” si la situació no s’arregla perquè “plou sobre mullat” i “la clau del final del conflicte la tenen ells [el Govern]”.
“Esperem diàleg i no mantenir el pols més enllà del que sigui necessari”, assegura Bartrolí. Les reclamacions dels agents passen per millorar aspectes organitzatius, d’instal·lacions, de vestuari i de condicions laborals, com el plus de festivitat en les pagues extres.
Altres demandes fan referència a la disponibilitat d’abrics o armilles, per exemple. Bartrolí afegeix que “ens fan complir la llei i ells no la compleixen amb nosaltres”. Tot i la protesta, “no esperem cap canvi, però els farem saber que la plantilla ha dit prou, les paraules buides no serveixen”, insisteix, deixant de nou la pilota a la teulada del consistori.
Protesta sorollosa
Aquest cop, el punt d’inici de la manifestació ha sigut la plaça del Mil·lenari, des d’on els agents han anat caminant cap a la rambla d’Ibèria amb un cotxe fúnebre i el lideratge del portaveu de l’SPL-CME a Sabadell, Xavier Bartrolí, vestit amb sotana per simbolitzar l’enterrament del cos policial.
El cotxe, però, ha patit problemes mecànics i no ha pogut continuar el recorregut, que ha seguit per la carretera de Barcelona i la Gran Via fins la seu del PSC, que és el partit de l’alcaldessa, Marta Farrés. Després d’aturar-s’hi, els manifestants han enfilat la Rambla amunt fins a la plaça de Sant Roc, on ha finalitzat la protesta que en tot moment ha estat acompanyada de botzines, per la qual cosa diversos agents portaven taps a les orelles o cascs anti-soroll.