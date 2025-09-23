Mínimes per sota dels 10 graus: la tardor arriba a Sabadell

És el tema de conversa de les últimes hores. El fred s'ha instal·lat de nou a casa nostra i, per aquells que es resistien a acomiadar l'estiu, el canvi d'armari sembla ja obligatori. De fet, en les últimes hores, els termòmetres han caigut per sota dels 10 graus a Sabadell. És cert que són registres a primera hora del matí, però la tendència general mostra una davallada del mercuri que tindrà impacte durant tota la setmana.\r\n\r\nEn aquest sentit, les màximes a la ciutat també han rebaixat els valors d'anteriors jornades. Durant el dimarts i al llarg dels pròxims dies, s'espera que no superin excessivament els 20 graus, donant així la benvinguda a la tardor -fins i tot, amb temperatures més pròpies de l'hivern-.\r\n\r\nEl fred arriba acompanyat d'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya espera ruixats durant la tarda d'aquest dimarts, que poden superar els 20 litres en mitja hora. Després de la tempesta del cap de setmana, toca recuperar el paraigua i extremar les precaucions.\r\n