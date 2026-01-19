Del gimnàs al parc: l’esport com a espai per socialitzar

“Per a moltes persones, el gimnàs pot substituir altres espais socials com bars, associacions o centres cívics”, remarca amb un somriure en Marc Moya, tècnic de sala fitness d’un gimnàs de Sabadell. Tal com explica, avui dia moltes coses passen dins els gimnasos. Espais únics amb el seu propi ecosistema social. Els gimnasos han anat guanyant protagonisme en la vida quotidiana de moltes persones i fa temps que han deixat de ser només llocs per fer exercici o mantenir-se en forma. El perfil d’usuaris que hi coincideixen és molt variat, tant en gimnasos com en parcs i espais públics: “Hi ha persones joves que busquen millorar el seu rendiment físic o la seva imatge corporal, adults que venen per salut i benestar, i també gent més gran que entrena per mantenir-se activa i prevenir problemes de salut”.
Per a Moya, molts dels usuaris que entrenen amb ell viuen el gimnàs com un lloc de trobada, gairebé com un refugi. Els testimonis amb qui hem parlat coincideixen a assenyalar que un dels aspectes més positius del gimnàs són les amistats que s’hi creen. Cada cop més persones deixen de banda els bars i socialitzen dins els gimnasos. Moya ho resumeix així: “És un lloc saludable, on es comparteixen valors positius com l’esforç, la superació i el benestar, i això fa que esdevingui un espai social molt important en la seva vida quotidiana”. En aquestes sales tancades es creen amistats, es formen parelles i, de vegades, també es trenquen. Tot això conviu amb una cultura del cos marcada per les xarxes socials i els influencers, que han convertit el gimnàs en un espai d’atracció especialment fort entre els més joves. Sense obviar que cada vegada hi ha més dones, continua sent un entorn sovint masculinitzat, amb la figura del gymbro molt present.
“Hi ha persones que s’animen entre elles, comparteixen consells o entrenen juntes. En alguns casos es formen amistats més fortes, perquè compartir objectius i esforç físic crea un vincle especial”, afegeix Moya. Trobar l’equilibri entre l’obsessió i el gaudi de l’activitat física és clau. “L’ambient al gimnàs és molt saludable, perquè entre tots ens motivem”, apunta Laia Rafel Formosa, usuària d’un gimnàs de la ciutat. Lluny de ser un Club de la Lluita masculinitzat i alienador, el gimnàs s’ha convertit en un espai cada cop més rellevant en la vida de moltes persones. “Hi ha usuaris que valoren molt el fet de sentir-se part d’un grup o comunitat. Per a algunes persones, el gimnàs és un lloc on se senten escoltades, reconegudes i acompanyades, especialment si passen moltes hores soles o tenen poca vida social fora”, remarca Moya.