Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat quatre grafiters d'entre 21 i 24 anys per cometre un total de 44 delictes a trens de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i Metro de Barcelona. Els fets van passar entre el febrer de 2024 i el maig de 2025 i, en bona part dels casos, actuaven al Vallès, en ciutats com Sabadell, Rubí, Castellbisbal o Terrassa, així com a altres punts de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Es calcula que el valor total dels perjudicis escala fins als 200.000 euros i, a part dels danys materials, també se'ls acusa de tres delictes de desordres públics per accionar el fre d'emergència d'alguns combois i així poder actuar ràpidament.

A part d'aquests tres delictes, però, se'ls acusa, també, d'un delicte d'amenaces a un vigilant de seguretat de l'Estació del Parc del Nord de Sabadell, a qui el van intimidar amb una navalla quan abandonaven el lloc dels fets. En la gran majoria de les pintades que s'han trobat fetes, els agents hi van poder localitzar signatures, un element molt comú usat en el món dels grafitis per tal d'identificar els autors i, d'aquesta manera, els augmenta el prestigi.

Davant de la problemàtica, segons informen des del mateix cos, els Mossos d'Esquadra han reforçat l'actuació policial uniformada a les estacions, a més d’incrementar el grup d’anàlisi d’incidents ferroviaris d’interès policial, per poder donar una millor resposta en la investigació d’aquest tipus d’incidents.