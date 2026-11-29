Manuel Ribot i Serra escrivia que els noms dels carrers haurien de ser com una cosa sagrada, a la qual no poguessin atemptar els regidors dels ajuntaments, ni per sectarisme, ni per vanitat, ni per la influència d’esdeveniments, fossin tràgics o gloriosos. Deia que el nom d’un carrer, llevat de raríssimes excepcions, no és gens arbitrari, sinó ben justificat, i no hauria de poder ser canviat sense haver depurat si en la raó de ser del seu nom antic hi hagués quelcom que el justifiqués i que estigués vinculat en la història, la tradició, els costums o en tot el que representi un lligam amb la gratitud, que mai per antiga hauria d’esborrar-se del sentir del poble.
En les denominacions dels carrers, des de les ciutats més populoses fins als més reduïts poblets, se n’hi troben de justes, d’arbitràries i fins i tot de ridícules, i en cas d’un canvi de nom s’havia de precisar ben bé per no atemptar contra el que és just, però sembla que la gent d’abans devia preocupar-se poc de les denominacions dels carrers.
Estudiant la nomenclatura de totes les poblacions en general, s’hi observen les mateixes característiques. En les nomenclatures es troben períodes diferents que, aplicant-los a Sabadell, han determinat en l’hora del bateig, quan no un esperit d’imitació, un estat de sentiments o un corrent d’opinió.
Així, hi ha un període que en podríem dir astronòmic, quasi comú a tots els pobles, que es manifesta en els noms de carrer del Sol, de la Lluna, de l’Estrella; noms injustificats sempre i que obeïren a un esperit d’imitació; altres, també comuns, però justificats per la seva orientació, com carrers de Llevant, de Ponent, del Migdia o del Nord i d’altres per la seva mesura o la seva antigor, com carrer Nou, carrer Ample o plaça Major.
Trobem també un període religiós, molt important en tots els pobles, donant als carrers noms de Sants, com Sant Francesc, Sant Honorat, Soledat, Carme, Sant Josep, Sant Joan, Sant Pere i d’altres.
S’observa que aquests períodes, astronòmic, orientació, mesura i religiós, constitueixen en totes les poblacions la seva part més antiga. Cal remarcar que en els carrers que porten noms de sants, hi havia, en quasi tots, una capella on es venerava la imatge. La pietat del temps vell avançava a les previsions municipals, en aquelles èpoques en què encara no era considerada la il·luminació dels carrers com a servei públic; i la humil capelleta amb la llàntia que la pietat hi mantenia encesa era l’única orientació per a qui havia de transitar a la nit sense portar el llum.
Com a curiositat, en el Sabadell de l’època de Manuel Ribot i Serra, després dels períodes astronòmic i religiós, començà un nou període que se’n podria dir polític o millor dit progressista, i que assenyalava tots els carrers l’obertura dels quals datava del 1854 al 1864; eren els carrers que portaven els noms de Lacy, Riego i Gurrea a la part de llevant, i els de Mina, Padilla, Quiroga, Mendizábal i Torrijos a la part de ponent.
Després d’aquest període se n’inicià un altre que podrem anomenar clàssic; aquest comprenia els carrers oberts des del 1864 al 1870 en l’extrem ponent amb els noms de Calderón, Garcilaso, Moratín i Meléndez, i en l’extrem oposat el de Cervantes. Després s’obrí el període més afí amb la història local, començant amb els noms dels antics Fèlix Amat i Bosch i seguint amb els que van units a l’engrandiment de Sabadell en els temps moderns, com són els de Turull, Casanovas, Duran, Borrell, Corominas, Sallarès, Vilarrúbias, etc., alternant amb els de glòries catalanes com Clavé, Verdaguer, Fiveller i altres.
Manuel Ribot i Serra va néixer a Sabadell el març del 1859 i va ser bibliotecari, arxiver, historiador, dramaturg i poeta molt vinculat a la vida cultural de la seva època.
Fill d’un botiguer del carrer de la Salut, va estudiar als escolapis i posteriorment es dedicà a escriure i a prendre part en diferents concursos literaris (és l’autor de l’obra La Puntaire). Va tenir un gran interès per conèixer la història de la ciutat de Sabadell, i arribà a escriure un llibre sobre la història de la ciutat. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Sabadell el nomenà arxiver municipal, perquè pogués organitzar tots els seus documents que feien referència a la història sabadellenca. Ocupà aquest càrrec durant quaranta anys i al mateix temps dirigí la Revista de Sabadell i començà la tasca d’organització de la biblioteca de la Caixa d’Estalvis de Sabadell (inaugurada l’any 1928, tres anys després de la seva mort, que va ser el desembre del 1925).
Manuel Ribot i Serra no va saber dels canvis que es varen produir al nomenclàtor durant la República instituïda l’abril del 1931. Llavors, una quarantena de carrers van canviar de nom. Així, per exemple, el carrer Ample es va dir papa Pius XI; el carrer Nou va passar a ser Fortuny; el Nou de Jonqueres, avinguda 11 de novembre; la plaça Major es va dir plaça Galán i García Hernández; el carrer del Sol, Víctor Balaguer; el carrer Estrella, Pérez Galdós; la plaça del Mercat, plaça 14 d’Abril del 1931, i de la Rambla a seques, es va passar a la Rambla de la República.
Parlant també de carrers, Ribot i Serra va publicar un article, titulat El pilar de Sant Jaume, en el qual indicava, d’acord amb escrits del doctor Bosch i Cardellach, que la zona del carrer de Sant Jaume era un dels llocs més antics de Sabadell: “En el lloc on avui hi havia la placeta de Sant Jaume a l’extrem del carrer d’aquest nom, hi començava l’antic camí de Sant Quirze; hi havia en el segle XVII un camp, propietat llavors d’un pagès de la plaça anomenat Pere Peig, al peu del qual s’hi aixecava un vell pilar o columna de pedra d’antiguitat remota, en qual cima hi figurava una imatge de Sant Jaume apòstol, vestit de pelegrí. Se suposava que era un dels detalls més antics de Sabadell i la tradició donava al Pilar de Sant Jaume l’origen següent:
Un Comte de Barcelona, anant de cacera per nostre territori, es veié de sobte ferit d’una ceguera absoluta; i, al trobar-se en aquell lloc, mogut per misteriosa inspiració, invocà a Sant Jaume apòstol, de qui era gran devot, i es veié de sobte inundat novament de claror i recobrà la vista. En memòria de tan meravellós miracle, el Comte susdit feu erigir en aquell lloc el monumental pilar amb la imatge del Sant Apòstol. S’estranyava el doctor Bosch i Cardellach, de què els antics historiadors de Catalunya no fessin esment d’aquesta tradició, i al referir-la, sense impugnar-la per això, aventurava la idea de que el pilar hagués estat erigit per a testimoniar la devoció del poble al Sant Apòstol i qui sap si en recordança d’alguna altra tradició de que Sant Jaume hagués predicat en aquell lloc.
El fet és que la tradició existeix; que el Dr. Bosch i Cardellach la esmenta recollint-la de la veu popular; i que tal com ell la conta i fins exornada amb detalls que no citarem per revelar massa grolleria i pobre ingeni, he tingut jo ocasió de llegir-la en una llibreta de curiositats qual autor o copista a judicar per la lletra, pertanyia a mitjans del segle XVII; llibreta que posseïa mon difunt amic en Florenci Grau. Es molt possible que el Dr. Bosch i Cardellach l’hagués també trobada en dita llibreta; però ens resistim a creure-ho. Al doctor Bosch li sobrava ingenuïtat i bona fe per a transcriure la tradició tal com l’havem llegida i li mancava esperit crític per a depurar-la, que no era un defecte en ell sinó una malaltia de la seva època en què l’esperit crític de la història anava encara en bolquers.
De què la tradició existeix no hi ha cap dubte. De que el pilar existia ja n’hi ha més plena evidència; i ens la dona el mateix Dr. Bosch que tingué ocasió de veure’l encara en el lloc que esmentem. La imatge del Sant caigué de la columna, o fou arrabassada per algun iconoclasta d’aquell temps; i desaparegut ja el motiu de la devoció, el pilar fou derrocat el 1779 i va ésser empleat, segons testifica el Dr. Bosch, per a construir un dels graons de l’escala de la porta major de l’Església Parroquial.
Que l’erecció del pilar de Sant Jaume datava d’antiguitat remota, tots els antecedents ho confirmen, que la seva existència comprova algun de sos aspectes tradicionals, és ben bé de creure. Per poca que fos la seva importància, i ja hem vist que no era tan poca, l’erecció del pilar hauria constituït per la modesta vila un considerable dispendi que es trobaria justificat en els acords municipals antics o en els llibres de la Confraria del Sant. Ni en el nostre Arxiu ni en els llibres citats s’hi troba res que faci referència a l’erecció del pilar de Sant Jaume.
Fins, doncs, que la història vingui a enrunar la tradició, aquesta, uns amb el que avui puguin semblar inversemblances, queda ferma i auriolada per les vesllums de la poesia popular i prova plenament que el Pilar va donar nom al carrer, ja que la antiguitat del carrer acusa alguns segles de preexistència, doncs a mitjans del segle XVIII les muralles de Sabadell tancaven la vila per aquell cantó en la que és avui plaça de Marquilles, on hi havia el Portal de Sant Quirze, i consta bé fins que a la fi del mateix segle no van construir-se les primeres cases del que és avui i des de llavors carrer de Sant Jaume”.