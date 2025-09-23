Un hort a Sabadell que conrea agricultura ecològica, aliments per a un menjador social i inserció laboral

Entre les feixes de l'Horta de la Font dels Plàtans, a Sabadell, hi creixen tomàquets, carbassons, melons, mongetes o albergínies. També hi ha espai per a varietats més desconegudes com l’ocra, una hortalissa originària de l’Àfrica. Tot aquest conreu no es ven al mercat, sinó que es destina a l’Associació de Veïns de les Termes, que l’aprofita al menjador juvenil de la ludoteca Margarida Bedós.
Però l’hort no només alimenta, també ofereix oportunitats. En aquest espai es desenvolupa un Taller d’Ocupació en horticultura ecològica impulsat per l’Ajuntament de Sabadell. Està pensat específicament per a dones majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat i combina formació –en una aula– i feina remunerada. “La idea és formar les dones en un ofici, però també treure-les de l’entorn familiar que sovint les absorbeix i donar-los eines perquè puguin reincorporar-se al mercat laboral amb més confiança i autonomia”, destaca Elisabeth Benjumea, responsable dels programa Treball als Barris del Vapor Llonch.
Al taller hi participen vuit dones, que s’encarreguen de tot el cicle del cultiu. La Nedyalka Raycheva, veïna de Sabadell d’origen búlgar i una de les actuals participants del programa, destaca que “és meravellós perquè estàs a l’aire lliure, envoltada d’arbres i escoltant els ocells". Ho veu com un entorn privilegiat pròxim a un nucli urbà, sense haver de renunciar a viure a Sabadell. Raycheva ja havia tingut un petit hort pel seu compte i està molt familiaritzada amb el cultiu, però destaca que el taller li ha aportat coneixements tècnics segurs: “Abans feia el que m’ensenyaven els veïns, però moltes coses eren errònies. Ara conec la fórmula correcta i em sento més especialista”. Per la seva banda, Albert Castaño, l'oficial expert de l'especialitat d'horticultura, que és qui fa l'acompanyament diari en l'hort, detalla que “comencem des d’una llavor, preparem el substrat i fem el planter; i quan la planta ja té prou força, la passem a terra, i a partir d’aquí es tracta de tenir-ne cura fins que creix i dona el seu fruit". Es treballa per temporades: els tomàquets, per exemple, ja comencen a fluixejar.
Aquest model de Taller d’Ocupació està pensat per millorar l’autonomia, confiança personal, i la socialització alhora que s’aprèn un ofici i es fa un treball en benefici de la comunitat, destaquen fonts municipals. Segons Sílvia Garcia, regidora de Transició Ecològica, “el manteniment dels horts té beneficis per a les persones que els conreen i també un valor ambiental que ens beneficia a tots”. I en la mateixa línia, Lluís Matas, tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, subratlla que “el nostre compromís amb la creació d’ocupació es reflecteix en iniciatives com aquesta. Tallers que, a més, incideixen en la voluntat que ningú es quedi enrere”.