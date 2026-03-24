VÍDEO | Virulent incendi d'un contenidor de paper a Sabadell

Els Bombers de la Generalitat van intervenir dilluns passat al vespre, a les 8:35 h, en un incendi al carrer del Doctor Pujades, al barri de l'Avinguda-Eixample. Un contenidor de paper va quedar completament en flames, per causes que no han transcendit, i va ser l'únic element d'una fila de sis contenidors que va acabar incendiant-se. Des del cos de rescat asseguren que es va assistir ràpidament al punt del succés per dur a terme les tasques d'extinció pertinents i evitar la propagació a la resta de contenidors que es trobaven a la mateixa filera. Cap altre element del mobiliari urbà es va veure afectat per les flames ni per la radiació provocada per les altes temperatures, així com tampoc cap dels vehicles que es trobaven al costat. El succés només va tenir danys materials i no se'n van lamentar de personals. Hi va treballar una dotació dels Bombers i una unitat de la Policia Municipal. Aquest dimarts al matí, a primera hora, dos vehicles han quedat totalment calcinats al barri de Covadonga.\r\n\r\n\r\nincendi al costat del CAP Sant Fèlix @RadioSabadell @DiariDeSabadell @iSabadellcat pic.twitter.com/xgDi21fFEf\r\n— Emma amb dues emes (@emmagutes) March 23, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n