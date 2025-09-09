Inestabilitat meteorològica a Sabadell durant els pròxims dies

Inici de la setmana passat per aigua a Sabadell. Després d'una Festa Major en què la meteorologia s'ha portat molt bé amb tots aquells que volien sortir al carrer a gaudir de les diverses activitats, el primer dia d'escola ha estat molt diferent a la ciutat. Molts dels sabadellencs que s'han llevat d'hora s'han trobat els carrers xops, ja que, des de primera hora, ha caigut algun ruixat i s'ha anat prolongant intermitentment durant bona part del matí. \r\n\r\nS'espera que hi hagi núvols foscos i espessos durant tot el dia i que aquesta discontinuïtat de la pluja persisteixi durant tot el dia fins al vespre, quan, a priori, deixarà de ploure, tal com avisa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en la seva previsió. De cara al pròxim dimecres, s'espera un inici de matí tapat, però amb l'aparició del sol a partir de les 9 h, aproximadament, i sembla que protagonitzarà el dia durant gran part de les hores, a excepció d'algun moment que hi haurà algun núvol. Respecte al pròxim dia 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, s'espera que hi hagi una varietat notable: matí amb núvols i clarianes; inici de tarda, tapat, i tarda i vespre amb alguns ruixats. \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n