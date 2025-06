Un influencer argentí, de visita per Sabadell

El creador de contingut es troba per Espanya per recórrer-ne totes les províncies

Román Socias Santiago (@romansocias), conegut a les xarxes com a "Romancito", és un influencer argentí que acumula més de 450.000 seguidors entre tots els seus comptes a les xarxes. Des de fa uns anys, es troba recorrent totes les províncies d'Espanya i el 3 de juny passat va publicar un vídeo en el qual ensenya diversos racons de Sabadell.

Després d'haver passat per 28 províncies, la vint-i-novena és la de Barcelona i, abans que a la capital del Vallès Occidental, només ha passat per Badalona i Terrassa, de moment. En el seu vídeo fa una repassada força extensa sobre diversos punts destacables de la ciutat, com l'Ajuntament, la Torre de l'Aigua, el Parc Catalunya o alguns dels museus que hi ha a Sabadell, entre molts altres racons a descobrir.

Socias, que defineix Sabadell com "la Manchester catalana", assegura que feia anys que volia visitar la ciutat perquè coneixia "el fenomen de les dues capitals del Vallès Occidental" i, tot assegurant que és una ciutat "molt bonica", exposa diverses dades històriques d'interès sobre la ciutat.