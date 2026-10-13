Sabadell reivindica el llegat de Jaume Viladoms en el 50è aniversari de la seva mort

Coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Jaume Viladoms, Sabadell ha presentat oficialment el cicle d'actes d'homenatge aquest dimarts sota el lema 'Jaume Viladoms. Mestre en cultura, treball i activitats socials'. La iniciativa, impulsada per la Fundació Bosch i Cardellach, el programa de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Sabadell i un grup de ciutadans i exalumnes del pedagog, busca recuperar i posar en valor la figura d'una persona clau en l'educació popular, el cooperativisme i el compromís cívic del Sabadell del segle XX.
La presentació ha anat a càrrec del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles de la Rosa; la directora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau; i Rosa Maria Puig i Serra, periodista i membre del grup impulsor. Durant l'acte, s'ha destacat que aquest homenatge no té un origen estrictament institucional, sinó que neix de la iniciativa ciutadana i del respecte d'aquells que van compartir espais i aprenentatges amb el mestre. De la Rosa, ha remarcat la importància de recordar figures que, mig segle després de la seva desaparició, continuen tenint la capacitat de mobilitzar la ciutat. "Viladoms ens recorda que la ciutat no es construeix només des de les institucions, sinó també des de l'escola, les entitats, el cooperativisme i la cultura", afegeix.
Exposició al Casinet i projeccions audiovisuals
El primer dels plats forts de la programació és l'exposició 'Treball, cultura i compromís social', que s'inaugura el dimecres 14 d'octubre a les 18 h a la Societat Coral Colón (el Casinet). La mostra recupera la proposta expositiva presentada originàriament el setembre de 2008 i s'enriqueix amb la projecció de tres vídeos testimonials sobre la trajectòria de Viladoms i imatges inèdites del seu comiat a la plaça Josep Ventura.
La jornada inaugural inclourà una glossa a càrrec de l'historiador Eduard Masjuan, a més de les intervencions de Glòria Dalmau i de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. L'exposició es podrà visitar al Casinet fins al 4 de novembre, de dilluns a divendres de 18 h a 20 h, i caps de setmana de 12 h a 14 h, excepte els dies 21 i 28 d'octubre. Posteriorment, i amb el Museu d'Història de Sabadell, la mostra tindrà caràcter itinerant per apropar la seva figura a les escoles i centres cívics de la ciutat.
Tres conferències per pensar el futur des del seu pensament
El programa es completa amb el cicle de xerrades 'Jaume Viladoms: pedagogia, cooperativisme i valors que miren el futur', que es duran a terme a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach (c. d'En Font 1) a les 19 h. El 21 d'octubre es realitzarà 'El cooperativisme de Viladoms avui: cooperar per avançar', introduïda per Eduard Masjuan, comptarà amb ponències d'Ivan Miró, Eloi Serrano i Anna Lara. El 28 d'octubre serà el torn de 'El llegat pedagògic de Viladoms: educar per transformar', amb la introducció de Glòria Dalmau, la sessió analitzarà el seu model d'ensenyament de la mà de Jaume Barberà, Maribel Moreno i Francesc Senmartí. Finalment, el 4 de novembre acabarà amb 'Valors cívics i polítics de Viladoms i el compromís actual', introduïda per Sebastià Rivas on tancarà el cicle amb les reflexions de Joan Marcet i Josep Burgaya.