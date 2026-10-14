El Casinet inaugura l'exposició sobre el llegat de Jaume Viladoms

El Casinet de Sabadell, àlies de la Societat Coral Colón, ha inaugurat aquest dimecres l'exposició dedicada a Jaume Viladoms en el cinquantè aniversari de la seva mort, amb el títol Treball, cultura i compromís social. Es podrà veure fins al 3 de novembre. Està muntada per la Fundació Bosch i Cardellach i el Programa de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració de la Societat Coral Colón, el Centre d’Estudis Jaume Viladoms i el Museu d’Història de Sabadell.
L'exposició, bastida a partir d'arxius privats i donacions d'amics i família, es recupera 18 anys després, ja que va ser estrenada el setembre de 2008. Ara bé, també s'hi poden veure imatges inèdites del seu comiat a la plaça Josep Ventura i tres vídeos testimonials sobre la seva trajectòria.
A la inauguració han intervingut l'historiador Eduard Masjuan, a més de les intervencions de Glòria Dalmau i el regidor de cultura, Carles de la Rosa. També s'ha recordat, a través de la memòria d'exalumnes, com "impregnava d'optimisme durant les seves lliçons, que arribaven a l'ànima". A més, s'ha ressaltat que va ser autodidacte i que va lluitar per "la dignificació del treball, que considerava una via per retallar les desigualtats del sistema capitalista".
Altres facetes que s'han recordat de Viladoms és que va ser esperantista, un home amb "una gran inquietud cultural i molta facilitat d'assimilar qualsevol novetat". També va ser aficionat al teatre.
L'exposició es podrà visitar al Casinet fins al 4 de novembre, de dilluns a divendres de 18 h a 20 h, i caps de setmana de 12 h a 14 h, excepte els dies 21 i 28 d'octubre. Posteriorment, i amb el Museu d'Història de Sabadell, la mostra tindrà caràcter itinerant per apropar la seva figura a les escoles i centres cívics de la ciutat.
El programa es completa amb el cicle de xerrades 'Jaume Viladoms: pedagogia, cooperativisme i valors que miren el futur', que es duran a terme a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach (c. d'En Font 1) en dimecres i a les 19 h.