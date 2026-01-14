“La meva plaça d'aparcament per a discapacitats no és visible”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
Una veïna del Complex de Sol i Padrís, al número 56, amb una discapacitat reconeguda del 70%, denuncia una situació que viu des de fa mesos respecte a la seva plaça d’aparcament reservada per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). La plaça, que té assignada una matrícula concreta, presenta un problema simple: “La pintura groga del terra està pràcticament esborrada”. Aquesta manca de visibilitat provoca que altres conductors hi aparquin sovint, especialment tenint en compte que l’edifici es troba al costat d’un ambulatori, amb una alta rotació de vehicles.
Fa uns dies, exposa la veïna, “una brigada municipal va acudir a la zona per pintar una altra plaça PMR, recentment creada”. En veure-ho, la veïna va baixar expressament per demanar si, aprofitant que ja eren allà, si podien repintar també la seva. Però com que els operaris no tenien ordre de fer-ho, no ho van fer. “Molts conductors no es fixen en el senyal vertical amb la matrícula i ocupen l’espai”. Quan passa, la veïna truca a la policia, però sovint no s’hi desplacen o, quan arriben, el vehicle ja ha marxat. Mentrestant, ella es queda sense poder aparcar a casa seva. “No sé on puc acudir per poder demanar-ho”, pregunta la senyora afectada.
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell consultades pel Diari expliquen que, en aquest cas, la veïna “ha de presentar una instància general per demanar el repintat de la plaça d’aparcament per a PMR, i es gestiona des del servei de mobilitat”. En tot cas, el Diari de Sabadell farà un seguiment d’aquest cas.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que, en aquests casos, podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració. L’oficina està situada al Casal Pere Quart (Rambla, 69) i també es pot contactar a través del 937 26 42 11 o a través del seu correu electrònic, Correu electrònic: oficina@sindicsabadell.cat.