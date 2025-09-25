Lídia Muniesa i el centre de recerca ISOR, guardonats amb el 13è Memorial Àlex Seglers

Els guardons de la 13a edició del Memorial Àlex Seglers, que reconeix la trajectòria de persones i organitzacions compromeses amb la defensa de la diversitat i el foment de la convivència, s'han entregat aquest dijous a la tarda al Teatre Principal. Enguany, el premi s’ha concedit al Centre de Recerca d’Investigacions en Sociologia de la Religió - ISOR en la categoria d’entitat, i a l’educadora Lídia Muniesa a títol individual. El tinent d'alcaldessa Eloi Cortés i la regidora Sílvia Garcia han estat presents a l'acte.
En el cas del Grup de Recerca d’investigacions en Sociologia de la Religió - ISOR, el jurat reconeix la seva llarga trajectòria estudiant i analitzant el fet divers religiós, el seu impacte en la gestió pública i del món local, amb especial esment a les aportacions en l’àmbit de presons i hospitalari, tot incorporant la perspectiva de gènere i diversitat en els seus estudis.
Pel que fa al reconeixement a Lídia Muniesa, es destaca l’impacte local i transformador de les iniciatives musicals i interculturals que lidera i aplica en la comunitat, teixint cohesió i interacció entre joves, infants, famílies, impulsant una experiència inspiradora i plena d’oportunitats. Nascuda a Las Palmas de Gran Canaria, està arrelada a Terrassa.
ISOR - Investigacions en Sociologia de la Religió
Fundat l’any 1974 a Barcelona, i vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1976, compta amb una llarga trajectòria de recerca original i pionera en l’àmbit de la religió. L’ISOR va ser dirigit pel Dr. Joan Estruch i Gibert, amb el suport del Dr. Salvador Cardús. Actualment està dirigit per la Dra. Maria del Mar Griera Llonch i compta amb la participació d’una vintena llarga de professors i investigadors postdoctorals i predoctorals. L’ISOR fou el primer equip d’investigació universitari específicament dedicat a l’estudi de les religions des d’una perspectiva científica a Catalunya. L’objectiu principal ha estat l’estudi de la religió en un sentit ampli i amb una mirada sociològica, crítica i rigorosa. En els darrers quinze anys la recerca entorn la diversitat religiosa ha pres una notable rellevància i han estat nombrosos els projectes de recerca en aquesta àrea.
Lídia Muniesa
Pedagoga, música i activista cultural. Ha dedicat tota una trajectòria vital a l’educació musical com a eina d’inclusió, igualtat i transformació social. Fundadora del Projecte Música al Barri, ha desenvolupat des del barri de Ca n’Anglada de Terrassa una proposta educativa, comunitària i profundament humana que ofereix formació musical gratuïta a infants en situació de vulnerabilitat, amb una clara vocació d’equitat, arrelament i cohesió. També participa activament en el diàleg interreligiós com a membre del Consell Interreligiós de Terrassa durant els darrers vuit anys, promovent la pau i la convivència entre confessions.
Els guardons del Memorial són dues serigrafies d’un dibuix elaborat per l’alumnat de l’Escola Xalest de Sabadell, centre d’educació especial amb una trajectòria consolidada especialment en les àrees de Visual i Plàstica, Música, Tecnologia i Taller. Cada any canvia el disseny, que és sempre un reflex dels valors defensats en el Memorial.
Els membres del jurat d’aquesta edició del Memorial han estat: Sílvia Garcia, regidora de Drets Civils; Llorenç Olivé, representant de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; Victor Grau, representant de l’Associació Catalana de Municipis; Josep Manel Abad, representant de la Federació de Municipis de Catalunya; Marta Solé, representant de la Diputació de Barcelona; Joan Tamayo Sala, representant de l’Institut de Drets Humans de Catalunya; Guillem Correa, en representació del Consell Evangèlic de Catalunya; Ismael Oliver, monjo del Monestir Budista del Garraf; Glòria Dalmau, representant de la Fundació Bosch i Cardellach; Esther Zapater, en representació de la UAB i Sergi Arèvalo, representant de l’Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós – AUDIR.