Compromís per reservar el 30% a habitatge protegit

La moció que el grup municipal de Sabadell En Comú Podem ha presentat al ple d’aquest dilluns s'ha aprovat i el plenari es compromet, per tant, a “impulsar mesures concretes que fomentin l’ampliació del parc públic d’habitatge a la ciutat”. Una d’elles és que es el Pla Local d’Habitatge incorpori la reserva d’un 30% dels nous pisos a habitatge protegit, de manera equilibrada amb els habitatges de protecció social i assegurant un preu assequible.
La segona mesura destacada és la rehabilitació de barris envellits, amb prioritat a Torre-romeu i Can Puiggener, entre altres, per tal d’impulsar una millora en la vida dels sabadellencs d’aquestes zones. El portaveu dels comuns al consistori, Joan Mena, remarca que “l’habitatge digne és un dret que té la ciutadania i les administracions, també la local, tenen la obligació de posar en marxa totes les eines que tinguem per garantir aquest dret”.
La regidora de la Crida Aurora Murillo va denunciar la situació del mercat de l’habitatge perquè “els preus abusius de l’habitatge fan impossible que amb els sous de la gran majoria de la població puguin pagar els lloguers que es demanen”. I, sobre un dels punts de la moció –reserva de sòl per a habitatge públic– va lamentar la recent venda de parcel·les propietat de Vimusa, que les ha tret a subhasta pública. Des d’ERC, el regidor Santi Valls va reclamar que més que en el Pla Local, s’actuï en el planejament urbanístic, que és on assegura que es pot garantir una mesura com la reserva del 30%. “Si no modifiquem el planejament, el missatge polític serà fort, però ineficaç, va augurar.
La regidora del PP, Cuca Santos, ha lamentat les polítiques d’habitatges que s’han fet els últims set anys a l’Estat, la Generalitat i en tots els mandats, d’esquerres, a Sabadell. I el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez ha reclamat concreció perquè la moció no quedi en una declaració d’intencions.