Mor Carles Olivella, l'excursionista sabadellenc que va escalar la piràmide de Kheops

Carles Olivella i Viguer, molt relacionat a les entitats excursionistes de la ciutat, va morir dilluns passat, després de patir un allarga malaltia, deixant enrere una trajectòria excepcional vinculada a la muntanya, l’escalada i el compromís associatiu. Olivella va ser un dels socis més destacats de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), entitat que va presidir entre els anys 1984 i 1986, i en va ser soci durant molts anys. "L'octubre passat li vam donar una medalla al mèrit excursionista per fer 75 anys que estava associat a la nostra entitat", explica Josep Maria Manyosa, president de la UES. "A part, molta gent el coneix per ser la persona de referència de la biblioteca de l'entitat durant molts anys", agrega.
Va tenir una vida molt activa en diverses associacions relacionades amb l'excursionisme. Va ser membre fundador del Club Alpí de Sabadell (CAS), impulsor de la secció d’Aventura de la mateixa organització, mestre d’escalada per a generacions de socis i sòcies, viatger, fotògraf, escalador... "Olivella va obrir vies a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt, i va desenvolupar una activitat alpina extensíssima que el va portar als Pirineus, als Alps, a les Dolomites, a l’Himàlaia i als Andes, entre molts altres massissos", exposen des de la UES en un comunicat d'homenatge i agraïment. Una de les seves gestes més singulars va ser l’escalada de la piràmide de Kheops, realitzada quan encara estava permesa pel govern egipci. "Aquesta ascensió no va ser una excentricitat, sinó l’expressió d’una passió profunda per la història i, especialment, per l’antic Egipte i la dinastia d’Akhenaton", un àmbit que Olivella va estudiar i divulgar amb entusiasme.
També va ser membre de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) i del Grup d'Alta Muntanya Espanyol (GAME), del qual era membre d’honor. El seu compromís i trajectòria van ser reconeguts amb diversos guardons. L’any 2001 va rebre el premi Panathlon Club Sabadell, i el 2007 li va ser concedida l’Ensenya d’Or de la FEEC com a reconeixement a tota una vida dedicada a la muntanya i a l’associacionisme excursionista.