S'inaugura un nou mural a Sabadell en homenatge a les dones per la pau

Gairebé 50 persones s'han reunit durant la tarda d'aquest dissabte 24 de maig a la plaça de Clara Campoamor per inaugurar el nou mural commemoratiu del 25è aniversari de la resolució 1325 de les Nacions Unides, obra de l'artista sabadellenca Dèbora Espinosa. La data coincideix amb la celebració del Dia de les dones per la pau i el desarmament, i l'acte ha estat organitzat per La Coordinadora Un altre món és possible de Sabadell.

"Aquesta resolució de l'ONU defensa que les dones formin part de les taules de negociació durant els processos de pau. Amb el mural hem volgut recordar aquesta fita, el 25è aniversari de la resolució 1325 de les Nacions Unides", explica Juan Carlos Parejo (membre d'Amnistia Internacional). L'acte ha comptat amb la participació d'Amnistia Internacional, la Roda de la Pau i la Lliga dels drets dels pobles i amb la presència de la premi Memorial per la Pau Joan XXIII de 2025, Pilar Massana. Hi col·labora l'Ajuntament de Sabadell.

A més a més, Parejo ha volgut destacar com han repartit pels voltants diversos cartells on es mostren els noms i retrats fotogràfics de dones "que pel seu treball i la seva lluita han estat fonamentals en la defensa dels drets humans."

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: