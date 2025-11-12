El Col·legi de Metges reconeix amb l'Excel·lència Professional la directora del CAP Concòrdia

La doctora Núria Albi, directora del CAP Concòrdia de Sabadell, ha estat reconeguda amb un dels Premis a l’Excel·lència Professional que atorga anualment el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB). Albi ha estat distingida en la categoria de Medicina d’Atenció Primària per "la seva trajectòria, el seu compromís amb la sanitat pública i la seva tasca de lideratge al capdavant de l’equip sabadellenc".
El guardó, que reconeix “la qualitat, l’honestedat, el compromís i la integritat” dels professionals que han destacat durant l’any, s’entregarà el pròxim 1 de desembre en un acte del CoMB. En total, s’han premiat 51 metges i metgesses i quatre equips assistencials d’arreu de la demarcació de Barcelona.
Setze anys al capdavant del CAP Concòrdia
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Núria Albi ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional dins l’Institut Català de la Salut (ICS). Des de l’any 2000 ha format part de diversos equips d’atenció primària i, des de fa setze anys, dirigeix l’Equip d’Atenció Primària Concòrdia, on també exerceix com a metgessa de família.
Des dels primers anys de la seva carrera, Albi va mostrar interès per la gestió sanitària com a eina per millorar el funcionament dels serveis i la qualitat de l’atenció. Aquesta visió l’ha portat a impulsar projectes innovadors des del CAP Concòrdia, com la seva transformació en un Centre de Salut Integral de Referència (CSIR), una iniciativa que situa el centre sabadellenc entre els 27 seleccionats a tot Catalunya per treballar en la renovació de l’atenció primària.
A més de Núria Albi, també ha estat reconegut Joaquim Verdaguer, coordinador de Pediatria al territori de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS, que ha rebut el premi en la categoria d’Humanitats, Cooperació i Gestió.
Reconeixement a les trajectòries
Els Premis a l’Excel·lència Professional, que es concedeixen per jurats independents, volen posar en valor els lideratges mèdics i la diversitat del sistema sanitari català. El Col·legi de Metges de Barcelona subratlla que els guardonats són professionals que esdevenen “referents per al conjunt de la professió” gràcies a la seva manera d’entendre i exercir la medicina.