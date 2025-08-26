Passar per l'altar torna a ser moda a Sabadell: "Ara són autèntics esdeveniments socials!"

“Aquest any ha sigut dels més forts, la sensació és que estic casant molta gent”, explica
mossèn Xavier Farrés, rector de l’església de Sant Fèlix. Des del maig, diu, pràcticament no ha parat: “El juliol vaig tenir casament cada cap de setmana, i a l’octubre ja en tinc dos seguits, divendres i dissabte”. El testimoni del mossèn coincideix amb les dades oficials: els matrimonis a Sabadell van agafant múscul després de la forta davallada provocada per la pandèmia. Segons les últimes dades d’Idescat, el 2023 es van registrar 634 unions a Sabadell, lluny de les 372 del 2020 i en línia amb els anys previs a la crisi sanitària, com els 654 del 2019.
També a l’Ajuntament, que celebra casaments civils, es nota aquest repunt. Si el 2023 se’n van oficiar
64, la xifra de 2024 va pujar fins als 86, en l’últim any. Tot plegat confirma una tendència a l’alça i el retorn a les xifres de la normalitat. “Després de la pandèmia hi va haver un cert 'boom', perquè molts casaments ajornats es van celebrar de cop. Ara s’ha normalitzat, però la sensació és que hi ha ganes de casar-se”, afegeix el mossèn. El sector constata la tornada a la normalitat
Aquesta recuperació es reflecteix també en l’àmbit de la moda nupcial.
Antonia Serena, responsable de l’atelier sabadellenc que porta el seu nom, assegura que “hi ha qui vol un ‘bodorrio’ i qui busca una celebració més senzilla”, i que cada vegada més les parelles volen personalitzar-ho tot al màxim. “Però en definitiva, sí, continua havent-hi aquelles ganes de pujar a l’altar”, sentencia. Per la seva banda, Vanessa Carayol, de Lovely Novias, apunta que hi ha alguns canvis de tendència. “Sí que hi ha casaments, però la gent potser intenta gastar una mica menys en vestits o reutilitzar peces”. “La il·lusió hi és; i estem veient, per exemple, molts segons casaments”, afegeix.
Per la seva banda, el fotògraf sabadellenc
Xavi Bertran, de l’estudi OneWhiteDay, assegura que els casaments s’han convertit “en autèntics esdeveniments socials” marcats per l’era d’Instagram. Després del parèntesi de la pandèmia, el sector s’ha recuperat i, segons Bertran, cada cop més parelles busquen experiències personalitzades i donen més valor a immortalitzar el seu dia. “És un sector molt competitiu, però veiem que augmenta l’interès pels serveis de fotografia i de vídeo perquè les parelles volen tenir records que puguin reviure sempre que vulguin”, apunta el sabadellenc, que fa més de vuit anys que es dedica al sector nupcial.
Un casament, des de la càmera del fotògraf sabadellenc Xavi Bertran
La Salut, la gran preferida
“A Sant Fèlix no en fem tants perquè la majoria de les parelles de Sabadell prefereixen la Salut
. Té molta tradició i els pares o avis de molts nuvis també s’hi havien casat. A més, és un espai molt gran i amb molta demanda, i això fa que s’hagi de reservar amb un any d’antelació”, explica mossèn Xavier Farrés, que també hi oficia enllaços. “Veiem també gent que potser no és especialment practicant, però volen donar al casament un sentit que vagi més enllà de signar un paper”, afirma. Així, l’església té atractiu entre els sabadellencs per dir-se el ‘sí, ho vull’.